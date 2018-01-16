法“毒奶粉”生产商扩大召回范围 转变态度竭力化解危机

法媒称，法国拉克塔利斯公司总裁终于打破沉默，承诺赔偿因沙门氏菌污染奶制品而“受到损害的所有家庭”。
据法新社巴黎1月14日报道，在法国《星期日报》刊登的长篇访谈中，此前一直没有就该事件表态的埃马纽埃尔·贝尼耶明确表示，他充分考虑了这起食品危机给消费者带来的后果，对于“不满6个月的婴儿，我们、我自己都十分担心”。
在12日贝尼耶与法国经济部长勒梅尔会面之后，拉克塔利斯公司下令召回所有在法国马耶讷省克朗工厂生产的婴儿奶制品，这等于扩大了去年12月该公司陆续发布的产品召回令的范围。
贝尼耶表示，他自己向政府提出了这一涉及83个国家和地区的召回措施。他说：“应该能够想到召回的规模：涉及1200万桶。零售商知道它们应当全部下架。”
根据1月9日的官方最新数据，法国有35名婴儿在食用这家受污染工厂生产的奶粉或婴儿食品后感染了沙门氏菌。此外，西班牙也发现了一例食用相关婴儿奶粉后感染沙门氏菌的病例，而希腊的一个病例仍在确认之中。
在被问及法国“数百例”投诉以及巴黎检方去年12月底已开始启动的调查时，贝尼耶表示不会有任何隐瞒。他称：“收到了一些投诉，也会有调查。我们将会与司法部门全力合作，提供要求我们提供的所有材料。我们从来没想过别的。”
克朗工厂受到沙门氏菌感染的问题在12月初被公之于众。
11日晚，那些销售了可能被感染的商品的商场和超市负责人被召集至法国经济部。
贝尼耶就此回应：“如今，我们关注的是我们的责任而不是其他人的。我们需要向市场投放健康的产品。如果产品不健康，那就是我们的责任。但是，在程序上我们没有缺失。”
已经进行的核查可以覆盖超市里有被污染可能性的奶粉，也能覆盖药店、托儿所和医院。
这一事件真正引起关注是在去年12月，当时拉克塔利斯公司推出了三阶段召回通知。由于没能和拉克塔利斯公司谈拢，经济部长勒梅尔当月9日发布了政令，要求暂停该公司婴幼儿奶粉的上市销售。
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