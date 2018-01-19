美学者分析：印度自认为它的“时代已经到来”

美国全国公共广播电台网站1月14日发表题为《经济实力增强，印度认为它的“时代已经到来”》的文章称，美国南亚问题学者阿莉萨·艾尔斯说，印度认为自己有巨大的潜力，希望被认可为世界大国。
文章称，作为曾经依赖国际援助的贫穷国家，印度在上世纪90年代初实行经济开放，自那之后该国开始了稳步、有时甚至显著的经济增长。如今，从大多数指标来看，印度都是世界上规模最大且增长最快的经济之一。不过，印度还没有达到自认为在全球管理机制中应有的地位——尤其是没有得到安理会常任理事国席位。
前奥巴马政府官员、外交学会印度、巴基斯坦和南亚问题高级研究员阿莉萨·艾尔斯在她的新书《我们的时代已经到来：印度如何在世界上打造自己的位置》中分析了印度的全球雄心，以及印度决策者打算如何实现这些目标。她写道，因为经济实力的增强，印度开始以几十年前无法想象的方式主张自己的权利。
她最近就该书接受了全国公共广播电台的采访。全国公共广播电台对采访内容进行了编辑和删节。
自认今非昔比
全国公共广播电台问：为什么新德里的决策者认为印度的时代已经到来？
艾尔斯答：那里的人们认识到，相比15年到20年前，印度的地位已经大不相同。这在很大程度上归功于经济的增长以及印度企业作为全球化企业的崛起，这是一个相对新的现象。
因此，这个国家认为自己有巨大的潜力，希望被认可为世界大国。
的确，因为历史原因，印度被排斥在许多全球管理机制之外。因此，你现在会听到他们说：“我们应当拥有那些象征全球权力的地位以及相应的认可。”
强调自主外交
问：1947年独立之后，印度大部分时间都与苏联走得很近，对西方心存疑虑。相比以前的社会主义经济，现在印度已经是一个开放的资本主义经济。这一点如何改变了它对世界的态度？
答：苏联解体为经济改革打开了一扇门，印度感到不必再像以前那样与美国保持距离了。
然而，与美国关系的加强并不意味着印度与俄罗斯和伊朗等盟友的关系就会疏远。这体现了印度在与世界各国关系处理上真正的独立。
问：你不认为印度-美国关系易引起误解吗？
答：印度和美国并不是在所有问题上都观点一致。在联合国，印度就被认为不是一个很好的伙伴。两国的投票一致率并不高。
我认为，对很多美国人来说，当他们想到世界上最大的民主国家时，就会自然地认为我们正在与印度结成联盟。但是，印度对此并不感兴趣。
我认为印度并不想成为美国的正式盟友，因为它觉得联盟关系约束性太大。
一直想当大国
问：印度还有很多大问题——贫困、失业、教育、基础设施等。在本国还存在如此之多问题的情况下，为什么印度人会固执地认为他们的国家应该在世界上发挥更大的作用？
答：印度在国际舞台上的地位问题一直很有趣。你可以回看印度首任总理尼赫鲁的时期，那时的印度面临的国内挑战更多。他也认为印度注定要发挥某种形式的全球领导作用。那个时候，他认定印度可以发挥道德权威，希望能调停朝鲜半岛南北冲突。
因此我能够理解当今这种观点，即印度既然已经是世界经济大国之一，同时又是世界最大的民主国家，拥有规模庞大的军队和军费预算——那它为什么不能是安理会常任理事国？
我还认为，印度不需要选择是在外交上更加积极并要求更高的世界地位，还是致力于让更多人脱贫，这两者可以同时进行。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost