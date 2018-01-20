泰国对高铁提出降速要求 日本认为减速将不再是新干线

日媒称，泰国计划利用日本技术建设连接首都曼谷和清迈的高速铁路。日本方面向泰国方面提交项目调查报告后不久，去年年底泰国给新干线降速的方案浮出水面。
据《日本经济新闻》1月18日报道，方案提出，将最高时速由300公里降到180公里至200公里。泰国总理巴育认为日本估算的项目费用（4200亿泰铢，约合854亿元人民币）太高，因此向交通部下达指示要求探讨降速。
这对日本来说简直是晴天霹雳。为了引进新干线，日本和泰国花了3年时间终于确定了计划。如果减速，那就不是新干线了。不可否定的是，日本方面的热情可能下降。
如果下调速度，则降噪费等可能会减少。然而，铺设总长度达670公里铁路的费用是相同的。如果乘车时间变长，则相对于飞机的竞争力就会丧失，可能影响线路开通后的收益。
泰国新干线设想的乘车费用是全程约4000日元（约合231元人民币）。这是根据泰国收入水平设定的。曼谷和清迈的距离与东京至兵库县相生市的距离相同，前者乘车费不到后者的1/3。光是这一点就很容易亏损。仅以项目建设费用多寡讨论问题，实在是太危险了。
泰国政府的真实意图是什么呢？如果真如他们所说只是费用太高，则日本方面可以向优先降低项目费用的方向努力。但是泰国在外交上光是一句“再便宜一些吧”就可能给日本造成很大冲击。
“再便宜一些”不光指下调费用。恐怕泰国方面最欢迎的是日本出资，其意图在于，通过把泰国新干线项目变成合资项目确保日本长期参与，从而降低高铁的各种风险。
可能泰国的政治形势也产生了影响。泰国前总理英拉在任期间采取了不当的大米政策，最高法院判定英拉渎职、纵容腐败等罪名成立。泰国军政府在作出大型投资判断之前，必须留下已经进行最大努力的痕迹。
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