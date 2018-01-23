日辩称“出云”号改航母不违宪 并表示或将供美军战机起降

日本《东京新闻》1月21日发表了题为《“出云”号改装航母后或将实现美军战机起降》的报道。
记者获悉，海上自卫队最大的护卫舰“出云”号改装成可供战斗机起降的航母一事正在研究中，政府有意在改装后实现日美联合使用。多位政府关系人士证实了这一消息。
一旦有事，不仅是美军战机能够实现在“出云”号上的起降，还将在战斗中以供油等形式对美军提供援助。拥有航母引发了摆脱基于宪法第九条的专守防卫立场的担忧，而且还可能导致美军的战斗行动与自卫队的活动在事实上结为一体。
关于是否拥有航母的问题，政府在此前的国会答辩中，从“拥有只是为了彻底毁灭敌国所使用的武器违反专守防卫”这样的立场出发解释说，“不允许拥有攻击型航母”。
另一方面又表达过“可以拥有用于防卫的航母”这样的见解。一切有关“出云”号改装与政府见解统一性的问题，预计都将在22日的通常国会上展开讨论。
关于“出云”号的改装，政府的解释是用来防御西南诸岛（鹿儿岛、冲绳两县）等离岛。在那些远离陆地、机场较少的海域，旨在使用航母投送舰载战斗机获取制空权。
考虑到此前发表的政府见解，改装为“防御型航母”将被视为没有超越专守防卫的范围。
设想中的可在“出云”号上起降的战斗机为F-35B隐身短垂战机。这种战斗机由本月部署在长崎县佐世保基地的美军黄蜂级两栖攻击舰搭载，拥有对敌攻击能力。
黄蜂级和“出云”号的全长都在250米左右，所以实现日美联合使用也是有可能的。
联合使用还会涉及因安全保障关联法而扩大了的援助美军行动。安保法中规定，在朝鲜半岛有事等给日本的和平与安全带来重大影响的所谓“重要影响事态”出现时，自卫队可以向处于战斗状态的美军提供以前法律所禁止的弹药补给、为即将执行战斗任务的飞机加油。
自卫队相关负责人指出，改装后的航母作为“重要影响事态下不可或缺的装备”，在有事之时，可以供美军战机起降，也可以由自卫队向美军进行油料补给。
防卫省官员也认可，增加海上战斗机起降平台、增加舰艇使用的灵活性都是好事。
日本《东京新闻》1月21日发表了题为《专访前内阁官房副长官助理柳泽协二——航母是招致紧张的“力量象征”》的报道。
据悉政府正在研究将直升机护卫舰“出云”号改装为可供战斗机起降的轻型航母。
如果是用来警戒敌方潜艇的直升机航母，从专守防卫的角度出发还算说得通，但是政府设想的舰载机F-35B拥有对敌攻击能力，是可以侵入敌方阵地的隐身战斗机。
一旦拥有将这种战机投放到对方国家沿岸地带的航母，倡导专守防卫的日本就等于拥有了攻击能力。
航母是大国力量的象征，是大国摆出以武力解决国家间问题这种姿态的象征。一直以来，日本坚持的都是不采取此种外交姿态的立场。
一旦拥有航母，我们面临的问题将是，日本是不是也成了能够将武力作为外交手段使用的国家？
问题在于，对于日本拥有攻击能力一事，周边国家会怎样理解。如果对方将此视为威胁、紧张态势由此加剧，日本的生存环境反而可能进一步恶化。
据说政府还在研究在改装后的“出云”号上起降美军飞机。这样就是说，“出云”号可能会被用来行使集体自卫权，对战斗中的美军提供支援。这是以和美军同处一个战场为前提的，与其说是日美一体，不如说被纳入到美国航母舰队的指挥之下。
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