美媒：印度航母或只是纸老虎 能执行攻击任务战机不到两位数

美国《国家利益》双月刊网站1月19日发表了罗伯特·贝克胡森的题为《印度的航空母舰可能最终只是纸老虎》的文章。
印度海军已经提出关于建造第三艘航空母舰的建议，暂定名为“维沙尔”号，定于21世纪20年代后期列装。排水量6.5万吨的“维沙尔”号将比印度目前唯一的航母“超日王”号（前身为苏联“戈尔什科夫海军元帅”号）大得多，即将投入使用的国产航母“维克兰特”号预计将于2018年晚些时候列装。
要知道为什么建造“维沙尔”号对印度海军来说是件大事，只需看看其拟议中的海航舰载机联队——约57架战斗机，多于“超日王”号的24架米格-29K战机——也超过“维克兰特”号舰载机联队的约30架米格-29K战机。虽然“维沙尔”号所载飞机架数少于美国海军杰拉德·福特级超级航母的75架，但仍将是一艘大型航母，因为前两艘实际上都是中型滑跃甲板航母，在几个重要方面也是性能有限。
印度海军也正在为其第三艘航母物色电磁弹射系统，即类似于福特级航母所使用的系统。印度的前两艘航母采用滑跃起飞，因而限制了飞机升空的最大重量。这通常意味着，战斗机必须少携带一些武器或燃料，因而限制了其航程或打击能力（载弹量）。
印度海军还在为“维沙尔”号航母采购一种外国双引擎战斗机，竞相投标的有美国的F/A-18E/F和法国的“阵风”。对于主张用印度制造的战斗机，如印度斯坦航空公司的三角翼“光辉”轻型战机的海军版本装备该航母的人们来说，这是一个打击，因为该机不适于装备航母。
但是，不管“维沙尔”号使用什么样的舰载战斗机，问题仍是，印度是否真的需要第三艘航母，因为它在其使用寿命期间将耗费数十亿美元。可以肯定的是，第三艘，也是大得多的航母会使“超日王”号和“维克兰特”号压力减轻一些。
由于这两艘较小航母的舰载机联队的装备完好率会低于100%，所以其可以投入使用的战斗机可能比设计方案中的要少。“超日王”号本身能够作战的米格-29K战斗机，可能要比24架少得多。
现在想象一下这些航母投入战斗的场景。
印度很可能会试图对巴基斯坦实施封锁，利用其航母打击陆基目标。但巴基斯坦有几种手段可以攻击印度的航母——利用几乎不可被察觉的潜艇和反舰导弹——因为印度航母在距离印度本土较远的阿拉伯海西部和北部活动，比较容易遭受打击。中国并没有类似的劣势，因为中国海军很可能会将其航母活动范围限定在“第一岛链”以内，比较靠近海岸，这样陆基支援战机和陆基导弹能够提供帮助。
要想直接威胁巴基斯坦，中型滑跃甲板航母将不得不在靠近海岸的地方活动，这样会更加接近可能将其击沉的“反介入/区域拒止”武器。即使有了第三艘配备弹射器的航母，舰载机将可以携带更多燃油和弹药升空，从而航母可以远离巴基斯坦陆基反舰武器威胁。但是，巴基斯坦陆基战机的威胁，也将迫使印度海军将其更大一部分舰载机联队用于防御——据《海军战争学院评论》2017年刊载的一篇论文说，这可能占去了现有战机的一半。
这篇论文说：“由于可用于执行攻击任务的战机数量几乎达不到两位数，印度航母无法强有力地震慑对手。”
从根本上讲，这给印度航母带来自我挫败，因为这些航母的存在主要是为了抵御攻击，而不是与敌人作战。航母也是国家威望的昂贵象征。印度海军也不太可能想冒失去其中一艘、两艘或全部三艘的风险。在这种情况下，印度投资建造航母更具象征意义，主要是为了让造船厂保持繁忙以及为造船工人提供工作岗位。
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