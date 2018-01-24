内地女子在香港机场餐馆被骂娘泼粥 香港政府回应

一名内地女子21日在网上发文，称当天在香港国际机场光顾一家粥店时与店员发生口角，对方不光爆粗口，还向她的朋友泼热粥。这一投诉引发内地网友关注，涉事粥店所属的正斗饮食管理集团23日晚发表声明，表示非常关注并实时跟进事件，希望向受影响旅客郑重道歉。
据香港《明报》报道，正斗集团翻查现场闭路电视片段后，证实有餐厅职员曾与顾客因服务问题发生口角，期间双方一度互相淋泼食物。集团事后报警求助，警方经初步调查，将事件列作纠纷处理。
正斗集团称，员工无论在任何情况下，均不应对顾客作出淋泼食物或其他不礼貌行为，会继续跟进事件，作出严肃处理。
正斗集团的声明并没有指出，事件中是哪一方先动手。不过，《明报》在报道中称：闭路电视片段中显示，涉事内地女子曾向他人泼菜。
“我从没说过我没有错，只是她们把事情原委说成她们一直被动，我真的很生气很委屈。我只是打工而已。”同样在23日，香港机场粥店涉事男性店员联系到观察者网，表示对两位内地女子的说辞有异议。
他反驳了两位内地女生的部分说法，在“谁先骂人”、“谁先泼东西”、“有无道歉”等方面提出不同意见。
同日，@香港旅游发展局 也对此事进行了回应。
当事人之一@jojo宜儿 的说法，两位内地女生请女服务员分粥但遭到敷衍，随后自己动手分粥，并与之发生口角。但男店员称，女同事帮顾客分好了粥，后来“还遭骂话”。
店员称，他听到双方争执后，试图与其中一位顾客解释。但另一位短发女客人却做“嘘声”的动作，二人都不听解释，之后他便说了句“shut up（闭嘴）”。
随后，短发女客人回骂他“傻X”，他才开始回骂。
但是，@jojo宜儿 回应称，她们没有任何一个人“嘘”，男店员说“shut up”之后，她朋友转身说的也是“shut up”。
事情的另一个焦点是，@jojo宜儿曾称，男店员先将粥和面泼到了女性友人身上。
但男店员澄清称，是短发女客人先将粥淋了过来，他“及时反应”躲在桌下，随后回泼了云吞汤，他的衣服上也有粥渍。
他认为，自己并未泼到女客人，当时她已经走开，“可能是自己弄湿了袖子”。
观察者网也联系到了涉事的短发女客人。她解释，自己被骂之后“气得浑身发抖”，顺势将点心碟子扔出，且没扔到男店员。男店员没等碟子落地就将面汤回泼了过来。
她称只扔了点心，也没看到他“躲到桌子下面”。
此外，两位内地女生认为，男店员并未对自己的“骂人”、“泼粥”行为道歉。
但男店员称，道歉时经理已经提到了“骂人”和“泼东西”，他就是为此而道歉的。
男店员表示，“可以的话，我希望跟她们认真道歉，不过她们也必须跟我道歉。真的没必要搞这么大，我最不想的是造成这间公司的不好声誉，我真的很喜欢这份工作。”
@jojo宜儿 还写道，只是想维权，不希望此事“成为一些蓄意挑起两岸问题的导火索”，希望大家把关注点放在事情本身。
23日晚，@香港旅游发展局 也回复了观察者网，“香港旅游发展局（旅发局）对有关事件极度关注。但我们相信，这次是属于个别事件，整体而言，香港仍然是一个好客、并深受各地旅客欢迎的旅游目的地，而来自世界各地的旅客在港亦可享有优质的旅游服务。”
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