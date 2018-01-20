基金经理看涨美国股市 “融涨”行情推道指突破26000点

美媒称，道琼斯工业平均指数17日收盘首次冲破26000点。道指从25000点上升到26000点，只用了数个交易日，为有史以来最快涨势。
据美国《华尔街日报》网站1月18日报道，美国股市近来稳步走高，原因之一是某些早就警惕美股持续近9年牛市行情的基金经理和散户投资者突然急于买入股票。
一些市场观察人士称这种现象为“错失恐惧症”，因美股几乎每周都会创出新高。另一些人则认为市场进入“融涨”（melt-up）阶段，即市场主流情绪从恐慌变为贪婪，投资者蜂拥入市，不再那么强调估值或基本面因素。
许多分析人士表示，近来市场人气的变化正将一波被视为最不受欢迎的上涨行情打造成人们的“新宠”。一些人承认，当股市上涨已成为一种常态时，投资者很难不为之所动。
道指17日上涨322.79点，至26115.65点，涨幅为1.25%；大型航空股波音股价上涨推高了道指。
美银美林最近的一项调查显示，基金经理日益看涨美国股市。调查显示，投资组合经理的平均现金余额本月也降至五年低点。1月份接受调查的绝大多数投资者称，他们预计美国股市将于2019年或之后见顶。一个月前，绝大多数受访者预计美股将在2018年第二季度见顶。
此外，股市上涨势头似乎在增强。据研究公司MKM同仁公司称，有三分之一的标普500指数成分股公司的股价12日收于至少一年来的最高水平，为2013年以来最高比例。
即便是小型投资者也对美股有了新的信心。美国个人投资者协会最近的一项调查显示，约有60%的散户投资者本月表示，他们认为美国股市未来6个月将走高，为2010年以来的最高比例。
在一些投资者看来，除了“融涨”效应之外，此时此刻投入股市从其他角度而言也是合理的。尽管美国经济复苏势头处于历史最疲软水平，华盛顿的政治分歧不断加剧，而且自十年前的金融危机爆发以来欧洲和日本经济增长也一直乏力，但美国股市多年来却保持上涨。
许多投资者认为，美股走高的主要原因是美国利率处于历史低位，以及全球各主要央行的超大力度刺激计划。这些因素助长了市场风险偏好，驱使大型机构投资者在债券收益率过低而无法获得所需回报时进入股市。
新多头认为，现在美股上涨更多是因为基本面良好。美国去年第三季度经济增速超过3%。世界银行本月表示，2018年全球经济将增长3.1%，有望成为自金融危机以来全球经济满负荷或接近满负荷运行的首个年头。美国新税法将企业税率从35%下调至21%，这有望进一步提振企业利润。
然而，在其他投资者看来，近期大量投资者进入股市的情形不免让人担忧。过去十年来，美国股市最吸引人的一点就是，许多投资者对市场涨势持怀疑态度。怀疑论者终于投降可能意味着，股市上涨行情即将终结。
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