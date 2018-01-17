新加坡与马来西亚签署新柔地铁项目双边协议

新加坡总理李显龙与马来西亚总理纳吉布16日在新加坡举办的第八届新加坡-马来西亚首脑非正式会议(8th Singapore-Malaysia Leaders’ Retreat)上共同见证了新加坡-柔佛地铁项目双边协议的签署。
李显龙表示，新柔地铁项目是一项重要的、长期的跨境项目。该项目将于2024年竣工通车，届时将惠及每天数以千计的通勤者，并减少连接马来西亚柔佛州首府新山市和新加坡之间的新柔长堤的堵车情况。
纳吉布也表示，新柔地铁将会是一个复杂的项目，但是它将具有很强的耐用性，并且项目在技术方面遇到的挑战都将被克服。
他说:“我们对新柔地铁项目非常乐观，这个项目将会彻底改变马来西亚和新加坡两国之间的连通。”
根据新加坡道路交通管理局提供的信息，当天签署的双边协议涉及与新柔地铁相关的技术、安全要求、商业运营、融资、采购和监管框架、以及海关、移民和检疫安排等事项。
陆交局表示，新柔地铁将通过一座25米高、跨越柔佛海峡的大桥，连接新加坡的兀兰北站和新山市的武吉查卡站(Bukit Chagar)。地铁运力预计将达到每小时单向运载1万人，远超目前连接柔佛和新加坡的马来亚铁道公司短程火车的水平。这项火车服务的运力仅为每小时单向运载300人。同时，根据新加坡与马来西亚做出的通关安排，搭乘新柔地铁的乘客可以在兀兰北站或武吉查卡站出发时完成通关手续，而在抵达时不需要再次通关。
此外，出于规模经济方面的考虑，新柔地铁将使用与将于明年开始逐段开通的新加坡汤申-东海岸线(Thomson-East Coast Line)一致的列车、信号系统、通讯系统和综合监控系统。这条新加坡境内的新地铁线路将在兀兰北站与新柔地铁相接。
李显龙与纳吉布在当天的会议上还就新加坡与马来西亚两国之间的双边合作、供水、教育与文化合作等方面议题交换了意见。
两位领导人在回答当地媒体提问时重申，于上个月开始的新马高铁资产管理公司招标将本着公平、公开、透明的原则进行，评标时考虑的角度不仅是技术和成本，也包括项目寿命、维护、可靠性、融资、承建方的从业记录等。纳吉布还强调说，招标考察的重要一项是本地化程度，即使是在施工期，人们也要看到新马高铁项目能带来切实的好处。（新华社）
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