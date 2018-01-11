中国南海岛礁防卫建设引菲不满 外交部：维护地区和平

英媒称，中国中央电视台播出了该国军队守卫南海永暑礁的电视画面，曝光了永暑礁的高清航拍图像，证实永暑礁扩建后可以容纳一条3000米跑道、一个港口和数幢营房。
据英国《泰晤士报》网站1月9日报道，永暑礁上有一排军营、一所医院和一个为驻岛战士提供新鲜产品的温室。电视画面中，一名名叫俞顺峰的战士说，他和战友们“就像钢钉一样，牢牢地铆在礁盘上”。他说，我们在为祖国“守卫南大门”，“南沙有我在，祖国请放心。”
另外一名守卫西沙群岛的海军战士李宗霖告诉观众，这些岛屿正在发生变化。他说：“脚下踩的是我们的领土，守卫的是我们的海疆，无论白天还是黑夜。”
视频中还展示了人民解放军进行训练以及几名军人观察这座岛屿及附近水域的画面。李宗霖说，战士们每天都会对全岛进行武装巡逻，这“是一项光荣的使命”。
报道称，这段视频引发了菲律宾的抗议。菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳说：“如果这是真的，我们就可以证明他们（中国）一直在投放军人甚至武器系统。”
中国外交部对此回应称是为维护地区和平。外交部发言人说：“当然，中国也需要建设必要的国土防卫设施，有关设施不针对任何国家。”
报道称，在资源丰富且对全球航运具有重要战略意义的南海主权问题上，中国与越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和文莱存在争议。尽管有邻国提出了抗议，中国还是将数座岛礁和环礁变成了具备一定规模的岛屿，其中一些还建有飞机跑道，近期还启用了一艘超大型挖泥船以加快更多岛礁的填海造陆工程，但建设这些岛礁是为了促进海上搜救、防灾减灾、海洋科研、生态环境保护和航行安全。
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