美政府补贴煤电核电计划遭能源机构驳回

美媒称，一个独立的能源机构8日驳回了特朗普政府支持燃煤发电站和核电站的计划，对美国总统唐纳德·特朗普希望振兴苦苦挣扎的煤炭行业的努力是一个打击。
据美联社1月8日报道，共和党控制下的联邦能源管制委员会做出这一决定出人意料，而且目前正值特朗普多次承诺要使煤炭再次成为美国头号能源来源。在天然气和可再生能源繁荣发展的时候，煤炭行业却遭受多起破产案和市场份额逐步下降的困扰。
这个能源委员会在其决定中表示，与政府的说法恰好相反，没有证据表明，过去淘汰或计划淘汰的燃煤发电站对美国电网的可靠性构成威胁。
报道称，尽管如此，这个由5人组成的委员会表示，它将评估国家电网的恢复力，并要求地区输电组织和监管电网的独立系统运营商在60天内提供相关信息。该委员会说，它预计会“迅速决定”是否需要进一步采取行动。
特朗普政府的计划——2017年秋天由能源部长里克·佩里概要提出——遭到了业界和环保组织罕见的共同反对。由于双方常常观点不一致，这种联手显得非同寻常。陶氏化学公司、科克工业公司和美国钢铁公司与环保主义者站在一起，共同反对为了加强美国电网的可靠性而给予核电站和燃煤发电站奖励的计划。
联邦能源监管机构8位前负责人——包括能源委员会5名前主席——批评该计划，并称它将扰乱电力市场并提高价格，尤其是在东北部和中西部地区。
佩里8日感谢能源委员会回应了他的提议。他说，这个提议在全国引发了一场关于电力系统恢复力的辩论。
佩里说：“毋庸置疑的是，多样化的燃料供应在为美国人民提供可靠、有韧性、负担得起的电力方面，发挥着至关重要的作用，尤其是在我们现在看到发生气象灾害的时候。”
佩里指的是补偿发电站所有人的提议，即发电站维持90天的燃料供应，以抵御严重的气象灾害和其他干扰。燃煤发电站和核电站具有这样的特点，但风能和太阳能等可再生能源的储存能力则要差得多。
批评人士说，佩里计划的缺点在东海岸最近遭遇的寒潮中暴露无遗。这场风暴非但没有使东部沿海地区陷入寒冷的黑暗，而且停电的情况也很少。
美国自然资源保护协会能源政策专家约翰·穆尔说：“佩里支持老旧核电站和脏污燃煤发电站的计划从来都不是为了保证灯光和热量。它是以损害每一个美国人的利益来保护这些发电站所有人的银行账户的。”
佩里计划的确切成本尚不得而知，但批评人士说，该计划给予燃煤发电站和核电站的补贴可能高达数十亿美元。
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