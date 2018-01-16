可再生能源发电成本持续走低 2020年将挑战化石燃料

西媒称，国际可再生能源组织（IRENA）13日在阿布扎比发布名为《2017年可再生能源发电成本》的报告。报告称，所有可再生能源发电成本将持续走低，到2020年，可再生能源将有能力与传统的化石燃料展开竞争。
据埃菲社阿布扎比1月13日报道，上述报告是IRENA在第八届大会上发布的。本届大会的轮值主席国是乌拉圭，150个国家的1100多名政府代表出席了会议。
IRENA在报告中指出，太阳能光伏发电成本在2010年至2017年间下降73%，在2018年至2020年间还将减少50%。太阳能光伏发电成本在智利、墨西哥、秘鲁和沙特阿拉伯已经创下新低。
此外，2010年至2017年间，陆地风能发电成本已经降低了约四分之一。报告称，到2020年，部分太阳能光伏和陆地风能项目的电力成本可降至约3美分/千瓦时。
IRENA总干事阿德南·阿明在发布这份年度报告时说：“一种能源体系转型并非易事。毫无疑问，我们需要很多年才能改变现有体系。”
他表示，尽管如此，能源体系的过渡步伐正日趋稳健，并且是大势所趋。价格的下降和快速的创新刺激着投资，使可再生能源逐渐成为一个无论在经济上还是技术上都备受青睐的选项。
报告指出，目前全球范围内陆地风能和太阳能光伏发电的平均成本分别是6美分/千瓦时和10美分/千瓦时，而传统化石燃料的发电成本在5美分/千瓦时至17美分/千瓦时这个区间内。
阿明指出，当前可再生能源成本降低的规模是史无前例的，也反映出其正在改变全球能源体系的程度之高。
乌拉圭工业、能源和矿业部长卡罗琳娜·科塞指出，尽管石油价格下跌，但发达国家对可再生能源的支持与发展中国家是一样的。
她表示，可再生能源已不再是经济上不可行的能源选项，如今已经成为很多国家推动电力产业发展的更理想选择。
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