新华社将人工智能引入新闻编辑部引海外关注

美媒称，继大笔资金投入中国人工智能领域之后，中国国家通讯社宣布，它正在重建其新闻编辑部以突出人机协作。
据美国哈佛大学尼曼新闻实验室网站1月10日报道，新华社社长蔡名照说，新华社将建设一个“基于信息技术和人机协作的新的新闻编辑部”。新华社还发布了“媒体大脑”平台，将云计算、物联网、人工智能等融入新闻制作，潜在的应用“覆盖报道线索、策划、采访、生产、分发、反馈等全新闻链路”。
报道指出，新华社的通告是中国推动人工智能向纵深发展的最新组成部分。
“我们在中国看到大家对人工智能很有兴趣，这个行业在中国发展得很快，”彭博新闻社前新闻编辑、人工智能初创企业Skymind的联合创始人克里斯·尼科尔森说，“中国政府支持人工智能，百度、阿里巴巴和腾讯都在进入人工智能领域。美国依然拥有最出色的人工智能人才，但中国也有许多优秀的工程师和人工智能研究人员。”
报道称，撇开全球人工智能军备竞赛不谈，中国投资于人工智能媒体之举在世界各地新闻界引起反响。路透社新闻研究所的数字新闻项目10日发布关于2018年媒体趋势的报告，强调了中国人工智能新闻已经取得的一些进步。
美国哈佛大学尼曼新闻实验室网站报道指出，一些美国机构在慢慢将人工智能引入其新闻编辑部，中国的新华社则在全力以赴。
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