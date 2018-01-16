夏威夷误发警报上演“导弹惊魂”：民众吓哭 顶床垫躲浴缸

外媒称，13日，一则错误警讯传送给了美国夏威夷居民，称一枚弹道导弹马上来袭。夏威夷当局很快澄清了这则警讯，但仍引发不小的混乱和震动。
民众一场虚惊
据法新社1月13日报道，当地时间早上8时刚过，在夏威夷，很多人都在社交网络上称，自己的手机收到了美国司法部掌管的安珀警报系统发出的一则警讯：“紧急警报：弹道导弹威胁逼近夏威夷。请就近避难。这不是演习。”
虽然预警短信很快被认定为误报，但许多夏威夷居民还是注意到这条惊悚的消息，迅速跑到走廊和地下室避难。
正在火奴鲁鲁附近毛伊岛度假的劳伦·麦高恩说，手机收到预警短信时，她正在外出吃早饭的路上。麦高恩与家人迅速回到旅馆，工作人员把他们和其他大约30人带进地下餐厅，并分发了水和食品。麦高恩表示，短信与避难过程引起了“混乱”，尤其是对小孩子而言，没人知道究竟发生了什么，因为很多人在地下室收不到手机信号。几分钟后，一个在地下能收到手机信号的顾客说，这是个假警报。
一些见证者表示，电视和广播也播发了这则警报。夏威夷实时新闻电视台播放了一些画面，夏威夷大学的一些学生在街上奔跑寻找躲避场所。一名气象播报员在推特上上传了一张照片，显示其家人在接到警讯后躲进了壁橱。
报道称，就在夏威夷居民收到这条要求他们“就近避难”的短信之前，美国与朝鲜的紧张关系已持续数月之久，朝鲜声称已成功试射了可将核弹头打到美国的弹道导弹，而夏威夷群岛正好在覆盖范围内。
员工“按错按钮”
另据路透社1月13日报道，夏威夷紧急措施署错误地向居民发送了弹道导弹即将来袭的紧急警报。虽然后来该机构努力撤回警报，可吓坏了的夏威夷人争先恐后地寻找庇护场所。
报道称，早晨8点刚过，上述警报发到了手机上，也在广播和电视上播放。发布警报的大背景是：国际社会正对朝鲜发展弹道核武器感到高度紧张。
56岁的火奴鲁鲁居民斯泰茜·鲍说，她通过智能手机收到了警报，并马上叫醒了16岁的女儿。她说：“她情绪异常激动，哭喊，情绪失控了。”
美联社1月14日报道称，13日，高尔夫球手查尔斯·豪厄尔三世在夏威夷的酒店里吃早餐时，餐厅里开始嗡声一片。每个人都抄起了自己的电话。每个人都收到了同样的警示信息：弹道导弹威胁逼近夏威夷。
豪厄尔说：“所有警示信息同时响起。每个人都注意到了这个消息。我不知道该怎么办。大家全傻掉了，你看看我我看看你。这就像是给大家看看我们生活的这个世界。整个人生可以在瞬间改变。”
结果证明，这是一条乌龙警报。恐慌只持续了大约10分钟，不过，10分钟也足以让整个岛短暂陷入不测和惊慌。
另一名高尔夫球手约翰·彼得森与岳父母、妻子和3个月大的儿子来到夏威夷。他在推特上说：“正跟妻子、孩子还有岳父母顶着床垫躲在浴缸里。老天爷，让这次导弹威胁不要成真。”
路透社1月13日还报道称，夏威夷州州长位下丰说，13日该州居民之所以收到关于导弹来袭的错误警报，是因为夏威夷紧急措施署的一名职员“按错了按钮”。
报道称，州政府官员和美军太平洋司令部证实夏威夷州实际并未受到威胁。州长位下丰在新闻发布会上说他对此次意外事件感到“愤怒和失望”，并道了歉。这位民主党州长说：“今天发生的事件是完全不可接受的。”
位下丰说，警报是在夏威夷紧急措施署员工交接班时发送的，而夏威夷州没有自动宣布警报有误的程序。夏威夷紧急措施署署长维恩·宫城称之为“人为失误”。
位下丰表示：“一名员工按错了按钮。”这位州长说，事件发生后夏威夷紧急措施署下令修改程序，要求今后必须有两名、而不是一名员工才能发出这种警报。他说这种班全年每天轮换三次。
宫城说实际发生袭击时，夏威夷只有12至13分钟警报时间。他拒绝透露将对这名员工采取什么惩罚措施。宫城说夏威夷紧急措施署经常测试警报系统，当时这名员工以为是在进行系统测试，并未意识到他在计算机上发出了警报，直到几分钟后他自己的手机收到了信息。
事件发生时，特朗普正在佛罗里达州西棕榈滩的特朗普国际高尔夫球场打高尔夫球。白宫发言人琳赛·沃尔特斯说特朗普的助手向总统简单汇报了情况。
报道称，事件可能为提倡和平解决朝核问题的人士提供新的动力。
此外据法新社1月13日报道称，在朝核问题导致的紧张局势下，夏威夷紧急措施署曾在去年12月1日进行过演练，拉响核攻击警报。这也是冷战结束以来夏威夷进行的第一次此类演练。
报道称，最近几个月，朝鲜进行了多次导弹试射，并在去年9月进行了迄今为止威力最大的核试验。朝鲜还明确表示可以打到美国本土。美国总统特朗普从上台伊始就与朝鲜领导人展开了唇枪舌剑的隔空开火。
当局发誓彻查
法新社1月13日还报道称，夏威夷州州长位下丰将与美国国防部高官及夏威夷紧急措施署官员会晤，查找误报导弹来袭预警的原因。
位下丰13日发表声明说：“虽然今早的预警是误报，让我很欣慰，但我们必须让公众对我们的紧急预警系统充满信心。我正努力彻查真相，避免今后再次出现此类错误。”
来自夏威夷州的联邦参议员布赖恩·沙茨认为误报事件“完全不可原谅”，觉得这是“人为失误”。他在推特上说：“必须坚决、迅速查清责任，固定办事流程。”
就在游客和居民收到假警报前一个月，夏威夷刚刚测试了核打击警报系统。一位夏威夷紧急措施署官员告诉记者，这是夏威夷自冷战结束以来首次恢复核打击警报测试，今后将每月进行一次，作为日常警报测试的一项内容。
又据美国《华尔街日报》网站1月13日报道，在一名工作人员意外按错电脑上的一个按钮发出有关弹道导弹袭击的假警报，在夏威夷引发恐慌后，夏威夷紧急措施署发言人理查德·拉波扎说，发出紧急警报的安珀警报系统现在已经进行了修改，不会再发生同样的错误。他说：“我们知道这是一个严重的错误。我们正尽一切努力向公众保证不会再发生此类事件。”
报道称，夏威夷的议员们迅速要求修改这套系统。夏威夷民主党参议员布赖恩·沙茨在推特上说：“今天发生的一切不可原谅。整个州都感到恐慌。需要迅速严格追查责任，并修改这个程序。”另一位民主党参议员玛齐·广野也发布推文表示：“在形势高度紧张的时候，我们需要确保向公众发布的所有信息都是准确的。我们需要彻查这到底是怎么回事，并确保此类事件不再发生。”
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