巴克莱预测中美不会爆发贸易战：两国经济不错 关系走上正轨

美媒称，鉴于斯蒂芬·班农已经离开白宫，加上与中国展开真正的贸易战风险巨大这一现实，巴克莱资本研究公司预测，中美关系在2018年会走上正轨。这一次，冷静的头脑更可能会占据上风。
据美国《福布斯》双周刊网站1月15日报道，以常驻香港的常健为首的巴克莱资本研究公司分析师在12日的一份报告中写道：“鉴于中美关系最近的发展……我们仍然认为，特朗普政府在很大程度上是在利用贸易制裁的威胁来迫使中国约束朝鲜。”
报告说：“我们认为，美国的贸易调查最终导致有意义的贸易制裁的可能性很小。即使实施制裁，规模也将是有限的。另一方面，中国可能对制裁采取报复行动（可能包括推迟履行已经达成的贸易协议，对来自美国的大豆和汽车等进口产品施加关税等），但鉴于涉及巨大的经济利益，爆发全面贸易战的可能性不大。”
报道称，对于特朗普总统下周的世界经济论坛之行来说，这是个好兆头。特朗普已经成为自由贸易俱乐部的“死对头”。
报道称，如果巴克莱的预测准确，特朗普避免了与中国打一场反全球化的贸易战，那么预计达沃斯与会人员对他的态度会更加友善些，将避免全面对抗。
报道认为，但与中美贸易关系相比，《北美自由贸易协定》的前景可能更不乐观。
报道称，目前，中美贸易摩擦对出口造成下行压力的风险将暂时得到遏制。但是，一些项目已经成为目标。预计特朗普政府将在2月底对中国的钢铁、铝和太阳能出口问题做出决定。
去年，中国股市击败了标普500指数和MSCI新兴市场指数。今年到目前为止，情况仍是如此。
不过，中美两个经济体的表现都不错，这可能会降低特朗普对中国的脾气。
报道称，得益于两个经济体的景气状况，投资者都在期待新兴市场今年会迎来更好的一年，有些人甚至称，21世纪初新兴市场的全盛期或可重现。原油价格上涨往往会导致大宗商品走强，对巴西这样的大宗商品出口国有利。
报道认为，中国的通货再膨胀政策，加上美国和欧洲的经济增长，给亚洲的小型新兴市场带来了帮助。得益于美国经济增长超过预期，明年甚至连墨西哥的经济增长率预计也将超过3%。
总部位于费城的投资公司FIS集团首席执行官蒂娜·拜尔斯·威廉斯说，中国变化中的增长战略将使新兴市场经济体逐渐失去强大的顺风。不过，对于新兴市场股票来说，今年的风向仍在朝着正确的方向吹。
报道称，与此同时，有关中国的其他担忧也有所消退。中国的债务水平仍处于可控状态。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost