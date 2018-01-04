中国老人“抱团养老”模式：相互帮助 打消孤独感

港媒称，13名来自不同家庭的老人过去半年来在杭州共享一栋三层别墅，有人认为类似的安排也许是照顾中国越来越多老年人的一种办法。
香港《南华早报》网站1月1日援引杭州《都市快报》报道称，这些居民大多六、七十岁，他们自7月起住在杭州郊区余杭的一栋别墅内，互相帮忙做家务。
报道援引一位老人的话说，他们生活得很快乐，找到了当下生活的乐趣。
报道称，中国的人口过去十年来快速老龄化。根据民政部的数据，去年中国60岁以上的老人人数达到2.31亿人，占全国人口总数的16.7%。其中1.5亿人（占中国人口总数的10.8%）至少65岁。
报道称，六对夫妇和一名寡妇生活在杭州这座别墅内，别墅为其中一对夫妇所有。
业主夫妇5月份在杭州《都市快报》发布广告，说他们的别墅有鱼塘、菜地、树木和家畜，他们希望其他老人能分享他们的房子，因为孩子不常来看望他们，他们感觉孤独。
报道称，有超过20对夫妇申请居住，业主将征募范围缩小，要求申请者的爱好之一是麻将。
报道称，这些租户居民和业主签订的协议包括房租、责任、生活成本和一套行为准则，要求他们尊重彼此的兴趣爱好，互相帮助、谦让，不准扰乱邻居的休息或谈论他人是非等。
报道称，这座在郊区的别墅有八个房间，业主对大多数房间的月租收费1200元，向阳的房间月租收费1500元。这些资金用来支付一名厨师、清洁工和园丁的费用，还有房客的日常用品。
报道称，每户租客每周帮助做一天家务。他们要帮助做早餐、烧水、买菜、帮厨、洗碗、倒垃圾等。这些老人每顿饭都聚在一张大桌子上吃。
其中一名租客、73岁的周大爷说他和62岁的老伴决定在这租房子是因为老伴喜欢打麻将。他们都退休了。
“她坚持要来，所以我陪她来了，”周大爷对《都市快报》记者说，“我们有一个女儿，但她结婚了，生活在广东。”
这些老年租户说他们的生活方式是“抱团养老”。
67岁的俞阿姨几个月前犯过心脏病，邻居们都争着要送她去医院。
62岁的金阿姨说自己滑倒摔断了腿，邻居们不仅送她去医院，还在她住院恢复的两个月间每天给她送饭。
上海交通大学国际与公共事务学院副教授张路发（音）说，城市老年人无法依靠他们的独生子女照料，因而许多人自然会形成小团体互相照顾。
“但是这种安排不太可能长久。在80岁以上有严重疾病的老人身上不现实。这种模式的主要功能是打消老年人的孤独感。”
他说对中国养老行业最大的挑战是为80岁以上失智老人提供适当护理。
张路发说：“长期雇用护工需要钱。而且需要更多的专业机构和人员。但是全国来说还没有行动计划。”
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