美军司令敦促阿富汗军队主动进攻 打破长期僵局

美联社1月2日报道称，美军中央司令部司令约瑟夫·沃特尔说，希望阿富汗军队利用通常较为平静的冬季几个月积极行动，对塔利班和其他反叛组织施加更大压力，然后到春季迅速展开攻势。这是美军阿富汗计划的一部分，期待改变这场如今已进入第17个年头的战争进程。
沃特尔说，新一批美国教官抵达阿富汗有助于推进战事。他们将与阿富汗军队一起行动，更靠近前线，面临的危险也更大。不过沃特尔说美军指挥官将确保美军和盟军部队有足够的保护。
目标是让阿富汗军队尽早展开军事行动。沃特尔最近接受美联社采访时说，美国希望“把重点放在进攻行动上，我们希望看到积极行动，以便在进入战斗季后很快掌握主动”。
他说，阿富汗军队必须“始终保持高压态势，争取尽快获得优势”。
特朗普政府的阿富汗战略赋予美国军方更大权限，对塔利班和“伊斯兰国”组织分支发起主动进攻。这个在去年8月发布的计划旨在打破美国身陷的最耗时战争的僵局。它特别删除了奥巴马政府预定的撤军计划，但是在实现阿富汗国家稳定或者清除阿富汗境内极端势力方面没有什么新动作。
2018年伊始，阿富汗问题似乎在特朗普的日程中占据重要位置。元旦这一天，特朗普在社交媒体上发文指责阿富汗的邻国巴基斯坦“谎言与欺骗”，在打击境内武装组织方面“愚弄”美国领导人。
特朗普阿富汗战略的一大重点就是说服巴基斯坦清除塔利班和其他武装组织在其境内的藏身之所。
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