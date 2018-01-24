莫迪在达沃斯展示印度雄心：将中国当作赶超对象

在大雪纷飞之际举行盛大开幕式后，世界经济论坛23日在瑞士达沃斯正式开启。论坛的第一场专题演讲嘉宾是印度总理莫迪。《印度时报》说，这是自1997年以来印度总理首次参加达沃斯会议，也是印度总理首次在达沃斯发表主旨演讲。莫迪在演讲中努力展示印度的大国雄心。新加坡《海峡时报》评论称，如果说去年世界经济论坛被中国占尽风头，今年印度正在往此方向努力。
时隔20多年参加达沃斯的印度代表团将停留36个小时。陪同莫迪参会的是一个包括6名部长、2名首席部长、百家企业CEO、宝莱坞影星、印度名厨与瑜伽大师等组成的129人超大代表团。英国“市场巨擘”商业网站23日称，莫迪的演讲是印度魅力攻势的一部分。他的大幅海报已经悬挂在达沃斯小镇，并配以“印度就是商机”的标语。
当天，莫迪在演讲中指出世界现在面临的三大挑战：气候变暖、恐怖主义和反全球化。美国CNBC网站23日报道说，莫迪勾勒出他对印度以及世界的前景展望，涉及科技、环境变化、恐怖主义和贸易协定等问题。他说，全球化正在失去光芒，而保护主义正生根发芽。印度《经济时报》评论说，莫迪显然注意到中国领导人去年在达沃斯论坛上支持全球化和自由贸易，作为对特朗普强硬贸易政策和商业政策的回应。
除了讲述全球面临的问题，莫迪用很大篇幅谈论印度。他说，印度上次参加达沃斯会议时，GDP为4000亿美元，20年过后，印度GDP增加了6倍。莫迪称，印度不攫取任何国家的自然资源。印度认为，任何分歧都可以通过对话解决。《印度时报》评论说，莫迪是作为全球政治家作出上述演讲的。他想表明，印度已经做好与世界做生意的准备。
“本届达沃斯论坛是印度的达沃斯论坛。”虽然美国总统特朗普将在最后一天发表主旨演讲，但印度安得拉邦首席部长詹德拉巴布·奈杜已经按捺不住兴奋，早早下了结论。他23日对印度亚洲新闻通讯社说，总理莫迪正在达沃斯推介印度，这是伟大的机会。印度能源部长称，印度代表团将在达沃斯展示新印度愿景。据《海峡时报》报道，论坛期间，莫迪将与120位国际商界会员举行活动，并参加40个全球行业领袖的圆桌晚宴。招待会上既有印度美食，也有印度风情表演。
美国福克斯新闻网23日称，世界经济论坛成为莫迪推动地缘政治议程的又一个场所。他希望用这个舞台，在阿尔卑斯山下“肩并肩地”与特朗普在塑造世界规则等方面有更大的发言权。《华尔街日报》援引分析人士的话说，印度一直想争取到联合国安理会常任理事国席位，也想成为核供应国集团的成员，以便较容易地取得核燃料和技术。在这个过程中，中国成了印度希望超越的标杆和效仿对象。
不过，考虑到印度国内面临的复杂问题，莫迪宣扬的印度雄心被打了个问号。印度国会主席拉胡尔·甘地23日在推特上讽刺说：“总理先生，欢迎您到达沃斯！请您告诉与会者，为何印度1%的人拥有73%的国家财富。我正在写一份报告供您参阅。”印度《经济时报》称，就在莫迪发表演讲前几个小时，世界经济论坛发布“包容性发展指数”，印度位列第62位，远低于中国的第26位，甚至落后于第47位的巴基斯坦。
《环球时报》记者23日在现场也感到，外界对莫迪的演讲存在不同看法。虽然大家赞赏莫迪代表新兴经济体公开表示对贸易保护主义势力抬头的批评，但不少人认为，印度未来的发展面临很多不确定性，而不仅是贸易保护主义影响到印度发展。对于印度市场如何走向更加健康，更加有推动力的层面，莫迪在当天的讲话中并没有给出非常清晰的思路。国际货币基金组织总裁拉加德在会后对记者说，她原本希望莫迪至少提一下印度国内女童的生存处境，这也是印度社会的真实写照，但莫迪对此避而不谈。
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