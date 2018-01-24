谷歌Play Store应用商店将推有声读物商店

谷歌周二宣布，Play Store应用商店将推出一个专门的有声读物商店，与亚马逊旗下Audible展开更直接的竞争。
令谷歌此举显得尤其重要的是，该公司和亚马逊都在继续推进发展各自的智能音箱产品Home和Echo。目前，谷歌Home和亚马逊Audible之间并未进行整合，谷歌有声读物也不能在亚马逊Echo上播放。虽然Home和Echo都整合了众多外部服务，但对彼此的内容来说则正在变成“围墙花园”。当消费者选购智能音箱时，哪种设备能使其更容易播放自己的有声读物可能会成为一种标准，或是他们拥有哪种智能音箱，就会从相应的公司购买有声读物。
除了在Play Store推出有声读物商店以外，谷歌还将推出可在Android和iOS平台上运行的Google Play Books应用。Play Store此前已在出售少量有声读物，但此次更新后则将提供全面得多的、易于分类挑选的读物。
谷歌不会提供类似于Audible的订阅定价计划，后者最便宜的订阅计划是一个月一本书14.95美元，与独立有声读物的价格相比低了最多10美元。相比之下，谷歌有声读物商店则仅提供一次性购买服务。
对《缘何不是我》（Why Not Me？）和《林肯在中阴界》（Lincoln in the Bardo）等有声读物，谷歌则将提供很大折扣，前者在Play Store有声读物商店的售价为5.99美元，相比之下在Audible的无订阅售价为21美元；后者在Play Store有声读物商店的售价为8.99美元，相比之下在Audible的无订阅售价为24.50美元。
业界人士指出，这表明谷歌正在尝试吸引那些阅读量不算大，因此不愿购买Audible订阅服务的有声读物读者。
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