加拿大向WTO投诉美国违规 美“神回应”：为中国做嫁衣

外媒称，加拿大政府正将美国告上世界贸易法庭，此次诉讼涉及范围广泛，指控华盛顿公然蔑视全球商业规则。
据加拿大《环球邮报》网站1月10日报道，此次诉讼的背景是，渥太华越来越觉得，美国总统特朗普很快会宣布美国打算退出北美自贸协定。
加拿大针对美国向世界贸易组织（WTO）提起诉讼，是这两个贸易伙伴之间的一项不友好举动，加拿大似乎决心证明，美国已经偏离通过多边贸易协议建立起来的基于规则的国际秩序。
加拿大政府指控，美国对一些涉嫌补贴或倾销输美产品的国家实行打击的做法违反了WTO规则。
加拿大此次诉讼的规模不同寻常。它列出了20年来的近200起案件，不仅包括加拿大企业的遭遇，还涉及从中国到南非再到阿根廷的数十个国家出口到美国的众多产品。
加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰的发言人称，此次申诉与该国最近因软木贸易跟美国发生的纠纷有关。美国政府对加拿大输美产品征收惩罚性关税，称这些产品获得了补贴，并以低于成本的价格在美国市场销售。这名发言人说：“这是一项施压举措。”
美国对加拿大的这一行动展开了猛烈批评。它警告称，此举最终会给加拿大带来事与愿违的后果。因为如果诉讼成功，将导致从中国进口的产品大量涌入美国，而它们将取代其他国家的产品。
特鲁多政府在诉讼中提到的案例有近一半是美国对来自中国的产品进行处罚的例子。
美国贸易代表罗伯特·莱特希泽称，此举是针对美国对外贸易监控系统的“一次不明智攻击”。
加拿大在诉讼中称，美国在很多方面违反规则，包括对它认为存在补贴或倾销行为的外国进口产品追溯征收关税，以及在计算所谓的补贴时使用它能找到的最低价格而非平均价格。
约翰斯·霍普金斯大学加拿大研究中心主任克里斯托弗·桑兹说：“加拿大的举动无疑很大胆，同时略有风险。”
桑兹说，加拿大采取这一行动的原因可能是，加拿大贸易谈判代表和政治家认为与特朗普政府友好相处的战略并未带来益处。
据路透社日内瓦1月10日报道，WTO10日称，加拿大对美国发起广泛的贸易投诉。美国表示，这不仅会损及加拿大自身利益，而且会为中国做嫁衣。
加拿大的投诉基于近200个案例，对美国使用的反倾销和反补贴关税发起挑战。加拿大声称，美国在这些案例中存在错误做法。
美国贸易代表莱特希泽表示：“加拿大这些毫无根据的指控即便取得了成功，主要受益者也不是加拿大，而是其他国家。加拿大的投诉对其自身没好处。”
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