中国已从制造走向创造：政府支持和市场需求双驱动

港媒称，1月11日举行的《南华早报》中国年会上有人指出，政府的支持和市场需求促使“中国制造”转向了“中国创造”。
据香港《南华早报》网站1月11日报道，启明创投的创始主管合伙人邝子平说：“过去几年里，中国的创新环境一直是世界上最好的，包括政府的支持。”启明创投对小米等技术企业进行了投资。
2015年提出“中国制造2025”战略，目的是支持中国从制造业中心转型为下一代技术突破的中心。
报道称，中国政府还把深圳定位为一个拥有众多创新企业的中心。其结果是，一批新的中国公司不再只是从苹果等海外公司接收制造订单，它们创造了自己的品牌，产品销往海外。
在拉斯维加斯举行的2018年消费电子展（CES）上，每三个参展商当中就有一个来自中国。据主办单位称，共有1551家中国企业登记参展。
来自深圳的参展商接近500家。深圳也被称为中国的“硅谷”。
“不再是‘中国制造’，而是‘中国创造’。我们在手机、商业模式和技术方面都有创新。”邝子平表示。
报道称，中国制造商比亚迪公司从电池制造商转变为全球最大的电动汽车制造商之一。
比亚迪品牌传播部经理李阔说：“过去我们的重点是‘中国制造’，不太强调创造。但现如今，创造已经大幅增加。”
报道认为，对市场需求的了解也助推了中国从制造转向创造。
报道称，北京为限制空气污染水平而实行的机动车限行措施为电动自行车等交通工具蓬勃发展创造了独有的机会。
邝子平表示，启明创投对电动自行车租赁的投资是“了解中国就能在中国进行创新的一个例证”。
但是，天宝集团主席洪光椅表示，企业必须始终专注于资源和开发，与技术进步一同发展。天宝集团是世界上最大的充电设备生产商之一。
“人人都能看出中国的企业在持续增长，”他说，“如果我们有强有力的标准，那就可以利用这些技术来取得突破。”
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