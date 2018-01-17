华盛顿邮报： “烂国论”无视盘剥他国血汗史

美国《华盛顿邮报》网站1月14日文章刊发题为《特朗普贬低非洲的言论忽视了非洲曾为美国成为世界大国发挥重要作用》的文章称，事实上，始于15世纪末的西方崛起，得益于西方在地理上毗邻非洲以及现在的加勒比地区和拉丁美洲，特朗普现在反倒批评起这些地区。西方最终表现出无情的野心，对这些地区大肆劫掠，抢夺劳动力和自然资源。
特朗普过河拆桥
文章称，特朗普总统贬低海地和非洲移民的言论，令美国和其他国家的很多人感到震惊。我认为，这是一个让美国民众认清一个事实的机会，这个事实就是：就西方崛起而言，源自非洲大陆的财富，尤其是大量非洲劳动力所发挥的作用，强于其他任何因素。
文章称，这些史实显而易见，但美国和其他西方国家500年来一直对其视而不见。西方的崛起被归功于西方固有的品质，包括理性和发明创新的才能，或者西方的制度。这种对事实的歪曲加剧了白人至上主义，这有时体现为无处不在的细节，有时体现为像特朗普这样毫不掩饰的公开辱骂。
西方崛起全靠剥削
文章称，15世纪末，在葡萄牙人与非洲西海岸建立联系后不久，他们便开始与当地的阿坎人（即今天的加纳）进行黄金贸易。
文章称，从1480年到1500年，这项贸易的利润达到葡萄牙帝国全部收入的近两倍。黄金贸易的暴利让又小又穷的葡萄牙得以建造更多大型船舰。随后，葡萄牙人“发现了”印度，并最终发现通往远东的路线，葡萄牙的暴富也激起了西班牙对航海和征服世界的野心。众所周知，克里斯托弗·哥伦布后来“发现了”美洲，紧随其后的是英国人约翰·卡博特。对此，法国的弗朗索瓦一世曾说过：“阳光照在别人身上，也照在我身上，如果亚当的遗嘱有禁止我争夺世界份额这样一条，我倒愿意拜读。”
文章称，非洲奴隶成为欧洲人争夺“世界份额”不可或缺的工具。西方崛起的第一个催化剂是秘鲁的银矿，这里的工人全是奴隶。16世纪后半叶，这里一座矿山就生产了全世界60%的白银，这些白银被欧洲铸成货币，壮大了欧洲资产阶级，为欧洲与亚洲的奢侈品贸易提供了资金，也帮助欧洲走向军事化。
文章称，下一个阶段的财富来自白糖，在18世纪的很长时间里，这项贸易的繁荣带来了丰厚的利润，这些白糖产自巴西和加勒比地区的奴隶种植园。正是由于制糖业的重要性，当时的法国才愿意用加拿大与英国交换瓜德罗普这个小岛。
海地人曾数次影响美国历史。1791年，他们发动了历史上唯一成功的大规模奴隶起义，并让欧洲陷入经济恐慌。当时，工业化在英国刚刚起步，美国也刚刚独立。为了应对这次起义，英国和美国的企业把投资转向工业革命初期的重要商品：棉花。1780年之后，美国近一半的奴隶来自非洲，美国引进这些奴隶大多是为了从事棉花种植业。1796年，棉花仅占美国出口的2.2%；从1815年到内战爆发前，棉花已经占美国出口的一半，纺织业的发展推动了欧洲和美国的工业化。
文章称，在美国内战结束后的数十年里，西方国家的殖民脚步几乎踏遍全世界，他们通过强制劳动的方式剥削工人，提炼用来建造桥梁和摩天大楼的金属和制造原子武器的铀。他们利用自己的优势压迫其他人，不但巩固了影响力，还让世界上大部分地区陷入持续混乱和经济欠发达状态。
“烂国”成就当今美国
文章称，这样的世界秩序让美国大大受益，自上世纪中期以来，即特朗普的有生之年，美国一直是这一秩序的领导者。
文章称，我们的目的并非对欧洲人或欧洲人的后裔进行道德审判。历史无法更改。但是，鉴于总统的这些言论，应当呼吁人们正视，一些人认为得来全不费工夫的繁荣，在很大程度上是用其他人的血汗建立起来的，而这一点尚未得到普遍的承认。现代商业和工业的缔造者，正是来自被现在的一些人轻描淡写地称为破烂国家的劳动者。
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