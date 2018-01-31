美企对中国营商前景乐观：相信中国将进一步开放

美媒称，根据中国美国商会最新的年度调查，尽管中美贸易紧张关系加剧，但相比一年前，美国企业对中国的商业前景更加乐观。
据美国《华尔街日报》1月29日报道，这份对411家企业的调查从去年10月23日开始至11月26日，其间包括美国总统唐纳德·特朗普访华。调查发现，46%的企业相信未来三年中国政府会致力于进一步放开外国投资，这一比例高于去年的34%。
参与调查工作的美国贝恩公司合伙人斯蒂芬·石说，在中国日益扩大的消费经济创造机会之际，这种乐观的论调反映出“2017年中国许多行业和许多企业出现了强劲增长”。
报道称，调查显示，64%的商会企业在2017年出现了收入增长，高于去年的58%和2015年的55%。利润率也在攀升，近四分之三的受访者称他们盈利——是三年来的最高比例。展望未来一年，四分之三的受访者表示，尽管增速低于十年前，但他们来年仍计划增加在中国的投资。
调查还显示，59%的企业将中国列为全球投资计划首选前三位国家之一，高于去年的56%；78%的受访者表示良好的中美关系对企业增长极其或非常重要，高于去年的72%。
最后一点与高通公司总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙上周在北京发表的看法一致，因为他明白中国对这家美国半导体企业的重要性。
阿蒙说：“我相信，中美企业之间的商业关系和商业接触是两国关系中最大的稳定力量。”
另据路透社1月30日报道，中国美国商会称，美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心，但也有一些企业表示受到不公平待遇。
报道表示，美国商会调查报告称，对中国经济可持续增长前景的看法“大致正面”。而要减少中美两国之间的贸易摩擦，需要“不论股东是什么国籍，公平地执行法律和规定”，以及开放的投资环境。
对此，中国外交部发言人华春莹在30日记者会上回应表示，已经注意到相关报道，美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心，更多企业在扩大对华投资，他们对未来美中关系改善持积极态度，这样的看法是客观和符合事实的。
华春莹说，我们将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，并继续为他们营造更加公平、更为透明、更可预期的投资营商环境。我们希望，其他国家同样能为中国企业赴他们国家投资兴业提供公平、公正、透明和可预期的营商环境。
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