印军克什米尔两头开火:打完印平民又激战“巴铁”

当地时间上周六（27日），印度军队使用武力，向印控克什米尔地区的村庄开火，导致2位无辜的平民遇难，另有1人受重伤。随后不久，印军又与克什米尔实控线附近的巴基斯坦军队持续交火1个多小时。
据巴基斯坦《论坛报》报道，印军27日在印控克什米尔地区绍皮恩县向手无寸铁的抗议者开火，造成2名青年死亡，另有1人重伤。报道指出，印度政府下令对此事进行官方调查。
巴基斯坦外交部27日发表声明称，用致命武器和枪支弹药对抗和平、对付手无寸铁的抗议者，是印军在克什米尔地区从事“国内恐怖主义”惯有的表现。
声明指出，很明显，为了粉碎民众的意愿，印军将矛头指向了印控克什米尔地区的青年。而印控克什米尔地区的“勇士们”一次又一次地证明，任何囚禁、拷打和滥杀无辜都无法阻止他们追求合法且不可剥夺的自决权。
而当天（27日）下午5点左右，印军又与巴基斯坦军队在克什米尔地区蓬奇县进行了猛烈交火。据新德里电视台报道，印度边境警察声称，巴基斯坦军队当天向印度哨所和村庄开火，印军随后予以反击，双方交火持续了1个多小时，没有造成人员伤亡。巴基斯坦方暂时未就此事发声。
而此前，17日至22日，印巴军队在克什米尔地区连续6天开火，造成双方人员伤亡惨重，印巴边境数万村民和牲畜紧急大撤离。
近年来，类似的情况在印巴边境时有发生。巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦（Gen Qamar Javed Bajwa）曾表示，巴基斯坦希望同印度建立正常与和平的关系，但“孤掌难鸣”，希望同印度建立正常良好的双边关系。
印度总理莫迪本月21日在接受印度新闻频道采访时出面“灭火”，并呼吁印巴双方停火一起去抗贫，称“就巴基斯坦而言，我相信并始终认为，印度和巴基斯坦打的太多了，我们应该一起去对抗贫困，一起对抗疾病。如果我们携手，我们很快就会取胜。”
联合国秘书长古特雷斯22日对印巴两国军队近日在边境地区爆发的冲突发态。古特雷斯呼吁印巴两国通过对话方式解决领土争端，避免交火造成更多伤亡。
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