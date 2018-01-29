俄媒文章：朝韩关系“从零下回归零度”

俄罗斯连塔网1月25日发表俄罗斯科学院远东研究所朝鲜研究中心主任研究员康斯坦丁·阿斯莫洛夫的文章称，今年初，朝鲜与韩国的关系急剧升温。朝鲜和韩国代表队将举着代表朝鲜半岛的共同旗帜参加平昌冬奥会开幕式。此外，两国还要组成一支女子冰球队，朝鲜代表团将穿越军事分界线进入韩国。“奥运靠拢”能走多远？朝鲜半岛能否南北统一？
南北政策众说纷纭
文章称，分裂的历史使朝鲜和韩国政治家处于一个非常尴尬的境地。随着时间的推移，情况变得更加复杂。时光流逝，世代更迭，南北文化和经济差距日益扩大。所有人都清楚统一的成本。但放弃统一的理念是自掘政治坟墓。因此，无论平壤，还是首尔都继续宣称，统一是“我们同胞的永恒梦想”，虽然记得朝鲜与韩国曾是统一国家的人会越来越少：朝鲜和韩国今年都成立70年了。
文章称，两国对实现统一的方式看法各异。总体而言，朝鲜清楚地知道自己不可能吞并韩国，又不愿被韩国吞并。与此同时，韩国对统一的理解是兼并朝鲜的土地，建立一个更大的韩国，令朝鲜半岛不再一分为二。对于这种统一应当通过何种方式何时实现，不妨予以讨论。由于军事手段显得过于可怕，因此韩国右翼和左翼政治家梦想着朝鲜半岛能以某种神奇的方式实现统一，就像东西德那样。魔杖一挥：我们也有民主和福祉啦。
解冻一小步也是进步
文章称，大多数政客和平民都不想匆忙统一。人们都明白，统一的代价不是贵，而是非常昂贵。别忘了投资东德的问题，还得把它们再乘以20。廉价的朝鲜劳动力挺好，但基础设施和工业的投资会非常庞大。统一后的国家会收到一揽子令人不快的社会-心理问题。此外，代际差异导致朝鲜人对韩国人来说越来越不像“兄弟”，文化差异太大。
文章称，这就是为什么谁胜谁败最终只能在冬奥会结束之后才能评判。双方暂时得到了自己想要的东西。朝鲜在声誉方面得了一些分，如今热衷谴责平壤政权不想谈判的人不得不更仔细地寻找论据。韩国则在奥运安保上拿到了好处：这对内政和经济形势艰难的韩国很重要。
文章称，目前朝鲜半岛南北关系的升温是向前迈出的重要一步。即使一切以体育外交胜利和朝韩关系恢复到2015年底的水平告终也不错。那时两国间存在定期接触和若干联合商业项目。
文章称，坦率地说，这与其说是关系回暖，不如说是从零下回归零度的解冻。但朝鲜半岛局势之前如此紧张，爆发军事冲突的可能性极高。如今紧张程度毕竟有所下降：这无论是对朝韩两国，还是周边国家都是幸事。
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