太空竞争新形式！法军用卫星遭他国“抵近检查”

美国《防务新闻》周刊网站1月27日发表题为《太空司令部司令说外国政府正抵近检查法国在轨卫星》的报道称，法国联合太空司令部司令让-帕斯卡尔·布雷东告诉议员们说，法国的一些在轨卫星遭到外国在轨物体抵近检查。
布雷东说：“一些国家除了发展能够降低我们作战能力的定向能武器，还掌握了太空交会技术，这意味着可以接近别国的太空资产。我们的几颗卫星就被他国用于卫星检查的物体抵近。”他没有列举哪些国家在抵近检查法国卫星。
布雷东日前告诉国会下议院防务和武装部队委员会：“太空竞争和反介入拒止战略正呈现新形式。”
他说，发现和识别疑似不友好或攻击行为的能力“对于保护我们的安全十分关键”。他还补充说，法国将逐步加强追踪大气层外太空活动的能力建设，以便对靠近法国在轨运行航天器的物体进行甄别和分类。
他称赞当前和未来的多年预算法为太空领域的发展提供了“真正助力”，特别是在卫星更换方面。2017年的防务预算划拨了3亿欧元分期投入军用太空项目，这个数字与之前几年相同。2018年预算则划拨了3.25亿欧元。他指出，随着新卫星的开发，拨款数字将进一步上升。
布雷东说，法国将给军用装备安装双模接收器，使用美国的GPS导航系统和欧洲的伽利略卫星导航系统，以提升可靠性。
他说，许多法国武器使用GPS作为瞄准系统，而空军除了“执行特定使命”外，倾向使用GPS进行辅助导航。布雷东说，法国计划未来几年更换八颗卫星，更新计划从今年开始。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost