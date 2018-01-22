菲律宾议员竟称中企是“特洛伊木马” 中方回应

英媒称，菲律宾国会反对派议员17日对中国电信企业可能进入该国市场提出担忧，称这可能成为意在让中国获取菲国家机密的“特洛伊木马”。
据路透社1月17日报道，这个东南亚国家打算在今年第一季度指定第三家电信运营商，这将打破菲律宾长途电话公司和环球电信公司两家企业联手垄断该国市场的局面。
报道称，菲律宾总统杜特尔特已经警告菲律宾长途电话公司和环球电信公司作出改进以面对竞争，他特别表示欢迎中国企业成为第三家电信运营商。据菲律宾官员称，北京已经选定由中国电信投资菲律宾，但由于根据法律它不能在菲独立经营，因此将需要与一家当地企业合作。
不过，报道认为，鉴于中国拥有的电信业专长及高超技术能力，中企在菲律宾的存在让某些议员感到不那么容易接受。尽管杜特尔特与中国建立了热络的关系，但菲律宾对中国的猜忌由来已久，这主要是由于中国的海上强势及两国对南海有关岛礁及水域的主权存在分歧。
报道称，众议院少数党团体在一份声明中说：“尽管我们一致认为我国的电信和互联互通存在严重问题，但我们应当对这起与中国的交易严加审查。中企会不会是‘特洛伊木马’？”
这些议员们要求展开国会调查，并提醒政府不要仓促达成任何协议。他们说：“让中国进入国家的通信基础设施将对国家安全构成严重威胁。”
报道称，菲律宾信息和通信技术部17日试图消除议员们的担忧。该部助理部长艾伦·卡班朗告诉路透社，现有的国家网络安全计划将提供针对安全风险的衡量措施和管控手段。他说：“请放心，不会有任何问题。真正重要的是我们把重点放在国家建设上。”
对于菲律宾议员对中企进入菲律宾市场表示关切，中国外交部发言人陆慷18日在例行记者会上表示，菲律宾政府最近作出决定，允许中国电信企业在菲律宾经营。中方认为，这体现了中菲两国日益增长的互信以及广泛的合作潜力。近年来中菲关系不断向好发展，两国务实合作成果丰硕，给两国人民带来实实在在的好处。
陆慷说，中国政府一贯要求中国企业按照市场原则和国际规则、在遵守对象国法律法规的前提下积极开展对外投资合作。中方也希望有关对象国亦能为中国企业投资兴业、开展合作提供必要、友善的条件和环境。
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