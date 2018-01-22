业内人士预测美国汽车市场今年将小幅萎缩

外媒称，正在底特律出席全球最大汽车展之一的业内专家14日说，2018年美国汽车市场将走弱。
据德新社美国底特律1月14日报道，在汽车销售连续数年繁荣之后，分析人士现在认为销量即将下滑。在过去7年里，美国汽车年销量从1000万辆增至逾1700万辆。
市场研究机构考克斯汽车咨询公司预测，2018年的新车销量为1670万辆，低于2017年的1723万辆。美国全国汽车经销商协会（NADA）也预测，2018年轿车和轻卡的销量约为1670万辆。
NADA主席马克·斯卡尔佩利说：“我们预计2018年将是充满活力的一年。NADA的销量预测说明，今年的新车市场将是一个稳定和健康的市场。”
这两家机构均在北美国际车展开幕前发布预测。本届车展于1月13日至28日在底特律举行。
虽然预期销量下滑，但专家们仍表示乐观，尤其是对皮卡和运动型多用途车销售前景的预测较积极。市场对这些类型汽车的需求依然旺盛。
财务状况仍将是最重要的决定因素之一。美联储上月宣布将基准利率上调0.25个百分点，至1.25%～1.50%的目标区间。这意味着汽车贷款的成本增加。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost