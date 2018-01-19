印度成功试射“最强洲际导弹” 称可覆盖中国东北

当地时间18日上午9时53分，印度从奥蒂沙海岸（Odisha coast）向阿卜杜勒·卡拉姆岛（Abdul Kalam）成功试射地面对地面5000公里射程的洲际导弹“烈火-5”号（Agni-V）。
“烈火-5”号导弹由印度负责先进武器研制的“国防研究和发展组织”（DRDO）主持研制，是一种固体燃料洲际弹道导弹，可对5000公里处的目标实施打击。该导弹在2012年4月实现首次试射，而此次战备试射被认为是该导弹服役装备、进入战备值班、担负实际战略威慑任务的关键试验。
烈火5导弹全高17米，直径2米，使用了三节全固态火箭动力。它能够携带一个1500公斤的核弹头，足以摧毁一个大型城市。印度方面宣称这一最新、最远的烈火导弹，比烈火2、3、4型都要更加准确。
烈火5为了实现5000公里处仍有足够的精度，采用了多种先进导航定位技术，包括了环形激光陀螺仪、复合式火箭动力控制技术，搭配更好的惯性导航系统，显示了印度在这一领域的最高水平。烈火5还使用了具备世界前列水平的复合材料技术，若干核心部件采用了这一坚固而重量轻的先进材料制造。印度媒体称该导弹的射程最远可以覆盖到中国东北。
印媒称，一旦该导弹可正式服役，印度就能够挤入包括美国、中国、法国和英国在内的世界拥有洲际导弹的“核俱乐部”。
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