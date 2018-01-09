中国悬跨式玻璃索桥：“只有最勇敢的人才能走完”

外媒称，位于中国河北省石家庄市的全世界最长的悬跨式玻璃索桥对外开放，每天有成千上万名胆大的游客前来体验置身玻璃索桥所能欣赏到的眩目之景。如今，这样的索桥已经成为流行趋势，吸引敢于挑战的游客前来体验“空中漫步”的奇妙感受。
据埃菲社1月5日报道，新建的玻璃索桥位于平山红崖谷景区，横架于两座山峰之间。只有最勇敢的人才能用坚定的步伐走完这一“浮”在218米高空、长度为488米的玻璃索桥，而大部分人只能手扶护栏，迈着颤颤巍巍的脚步前进。
年轻游客张楠（音）在两位朋友的搀扶下沿着索桥缓缓前进，张楠告诉记者：“我有一种要掉下去的感觉，很紧张。如果我往下面看的时间过长还会有些头晕，所以我都不敢往下看。”
报道称，这座新建的玻璃索桥没有任何交通用途，只是作为旅游景点来宣传红崖谷景区。该地距离北京大约350公里，此前名气并不大。
报道称，如今，红崖谷景区似乎已经达到目的。自开放以来，每天约有2000名游客前来体验“在空中行走”所带来的惊心动魄的感受。
游客崔萌（音）说：“我最喜欢这座索桥给我带来的心跳加速的感觉。”
报道称，这座索桥由1077块玻璃板组成，每块玻璃板的厚度仅为4厘米。很多游客都会在索桥中心寻找合适的位置“自拍”，并将照片晒到社交媒体上。
然而，有心脏疾病的人并不适合在索桥上漫步。尤其是刮风的时候，索桥会随风晃动。胆大的游客还不得不和冬季的雪搏斗，因为雪让玻璃索桥变得比平时更滑。
游客高雪倩（音）说：“我来这里是为了挑战自己。”她说自己很害怕，不敢透过透明的玻璃桥面望向脚下的深渊。
报道称，而前往索桥的路途也是一场冒险，因为索桥位于山的最高处：游客必须要徒步攀登2000多级陡峭的阶梯才能来到此处，而缆车预计要到2018年年中才能建成。
报道称，令人眩晕的索桥在中国掀起了一场热潮，每个省份都在为吸引游客展开竞争。
建造这座索桥的河北白鹿集团的刘琦（音）告诉记者：“我们修建这座索桥是为了促进旅游业的发展，并尝试新鲜事物。”
刘琦说，中国人喜欢旅游，喜欢这样的玻璃索桥。所以，现在的潮流便是打破吸引游客的纪录。
自2016年起，全世界最长玻璃索桥的记录一直由湖南省张家界保持，该地玻璃索桥长430米。
媒体称，全世界最长的玻璃索桥排行榜中有一半出自中国。中国境内约有60座玻璃索桥。
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