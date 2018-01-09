港内自沉？印度首艘国产核潜艇因人为失误瘫痪

《印度教徒报》网站1月8日发表题为《十个月前的“事故”导致印度“歼敌者”号核潜艇瘫痪》的报道称，印度海军消息人士称，由于疑似的人为失误，印度国产核潜艇“歼敌者”号受损严重，已经数月没有航行。在印度的陆海空“三位一体”核力量中，“歼敌者”号是最重要的武器平台。
根据印度媒体获悉的详细信息，十个多月前，“歼敌者”号推进舱区域进水，致使推进舱严重受损。一名印度海军消息人士说，进水原因是潜艇后侧一个舱口被错误地保持为打开状态。
这艘国产核潜艇是根据印度“尖端技术舰艇计划”建造的，其严重受损时正靠港停泊。消息人士称，此次事故发生后，该潜艇一直在接受维修和清理，没有航行。
除了其他维修工作，还必须打开并替换许多艇内管路。一名海军消息人士说，核潜艇的“清理”工作是一项费力的任务，这就是印方推迟让该潜艇重返大海的原因。
就在“歼敌者”号发生事故的消息被曝光前不久，印方从俄罗斯租借的核潜艇“查克拉”号去年10月初在进入印度维沙卡帕特南港时，声呐罩受损。不过，“查克拉”号在印度的三位一体核力量中仅扮演边缘性角色，承担训练和护航任务，因为搭载核导弹的是“歼敌者”号。
印度与中国在洞朗地区军事对峙期间，“歼敌者”号未参与印方相关部署行动，这引起政治领导层的注意。每当爆发此类对峙时，当事国都会提前进行预防性的潜艇部署。
2009年7月26日，“歼敌者”号举行下水仪式。此后，该潜艇被拖至一处封闭码头接受测试，远离公众视野。2016年8月，“歼敌者”号悄悄开始服役，但截至目前其入役仍未得到印度官方承认。
配备核弹道导弹的“歼敌者”号是印度唯一在役的弹道导弹核潜艇。“歼敌者”号配备了100名操控人员。
印度拥有一项雄心勃勃的计划，打算建造一支弹道导弹核潜艇编队，由5艘歼敌者级潜艇组成。
印度海军消息人士称，该计划取决于“歼敌者”号是否能够取得成功。“歼敌者”号的开发建造工作耗时30年，成本高昂。一名印度海军前高级官员说：“最初估计3艘该型潜艇的成本约为300亿卢比（1美元约合63卢比），而目前看来仅‘歼敌者’号的成本就超过了1400亿卢比。”
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