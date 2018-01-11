文在寅称愿随时与金正恩会谈

外媒称，就在国际社会对平壤同意派运动员赴韩参加冬奥会一事表示欢迎之际，韩国总统文在寅表示他愿意坐下来与朝鲜领导人金正恩会谈。
据法新社1月10日报道，文在寅10日在记者会上说：“这只是一个开端，昨天是第一步，我想我们已经有了一个良好的开端。”他表示，只要“条件适当”，他愿意“在任何时候”（与金正恩）举行首脑会晤，“但不能是为了会谈而会谈，若要举行首脑会晤，必须要创造适当的条件，必须要保证取得一定的成果。”
另据韩联社1月10日报道，文在寅指出，应在改善韩朝关系的同时解决朝核问题。只有解决朝核问题，才能改善韩朝关系，也只有改善韩朝关系，才能解决朝核问题，半岛无核化是韩方的坚定立场。
报道称，在朝鲜决定参加平昌冬奥会，为朝鲜半岛营造和平氛围的背景下，此番话体现了文在寅将以此作为转机，最终实现朝鲜无核化的强烈决心。
文在寅表示，应当同朝鲜就改善韩朝关系开展对话，以此引导朝鲜重返无核化对话。但不能说对话是唯一的解决办法，若朝鲜再次挑衅，国际社会将采取强有力的制裁和施压措施予以应对。
他还表示，暂不考虑单独放宽对朝制裁。韩朝对话刚刚开始，朝核问题尚未得到解决，韩方将在对朝制裁问题上与国际社会步调一致。
此外据路透社1月10日报道，韩朝9日举行了两年多来的首次会谈，为解决朝核危机迈出有益的第一步。
韩国总统文在寅表示，不能放弃朝鲜半岛无核化的目标，但他也表示不急于韩朝立即统一。
朝鲜方面表示，这次会谈不讨论其核武计划，核武计划仅针对美国。
文在寅说：“我认为，特朗普总统促成了韩朝会谈，理应受到赞扬，我想表达我的感激之情，这是美国牵头的制裁和施压的结果。”
又据韩联社1月10日报道，韩朝高级别会谈商定为缓解军事紧张而举行军事会谈后，韩国国防部10日着手为会谈做准备，最快下周可能有头绪。韩国统一部发言人白泰铉当天也表示，韩方对讨论朝鲜参奥的工作会议保持开放立场，希望韩朝能尽快确定日期并开始工作会议。
朝核六方会谈韩方团长李度勋则启程赴美，向美方介绍韩朝高级别会谈结果，并与美方商讨后续措施。
同一天，韩国国防部长官宋永武在首尔与到访的美国陆军部长马克·埃斯佩尔会晤，就共同应对朝鲜核导威胁等问题进行讨论。宋永武表示，韩方将持续与美国国防部门密切合作。埃斯佩尔则表示，韩美应基于和平解决朝核问题的共识，同国际社会合作保持对朝鲜制裁和施压，力促朝鲜重返无核化对话。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost