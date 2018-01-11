美国拟降低核武使用门槛引世界担忧

记者7日获悉了特朗普政府将于2月公布的新版《核态势评估报告》的主要内容，该报告是美国核战略的中期指针。
为确•保对中国、俄罗斯、北朝鲜拥有压倒性优势，报告将增加相关内容，讨论研发拥有局部打击能力的威力较小的小型核武器、提升核武器的作用、核武器的使用将不局限于威慑和反击敌方核攻击等。
正面提出灵活运用核力量可能意味着，美国将调整奥巴马时代的“无核世界”战略。多位国会和外交关系人士证实了这—消息。
新指针将坚持洲际导弹、潜射导弹和战略轰炸机组成的三位一体核力量。另一方面着眼于打击北朝鲜的核与导弹设施，还将讨论研发和部署可搭载于弹道导弹上的威力较小的核武器。
这种降低毀伤性能的小型核武器可以尽可能地减少对非战斗人员的波及。
此外，开发新型巡航导弹的讨论也将在反对声中继续推进，这种导弹既可搭载核弹头又可搭载常规弹头，存在被误认为发动核打击的风险。
预计新版报告中除了空基巡航导弹外，还将加入研发新型海基巡航导弹的内容。在今后的部署问题上，似乎已经开始与包括日本在内的相关国家展开磋商。
旨在降低核武器作用的奥巴马政府在2010年发布的上一版《核态势评估报告》中，将核武器的使用限定在维护美国和盟国生死攸关的利益这种极端情况下。
但特朗普政府的方向是不排除在主要基础设施遭到网络攻击时动用核武器的可能，这恐怕会降低使用核武器的门槛。
美国智库军备控制协会的金斯顿•里夫表达了担忧，他指出，美国扩大核武器的使用将招致世界局势动荡。
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