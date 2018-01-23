美两党抢“利益蛋糕”致政府关门

美国福克斯新闻网站1月20日发表英国前首相卡梅伦的战略主任史蒂夫·希尔顿的文章《联邦政府不少机构都该关门，让权力回归人民》称，有关美国联邦政府关门乱局的传统智慧完全错误。无论你听谁说，他们对这场混乱的解释都出于政治考虑。
文章称，如果你是左派，你会怪特朗普总统，正如你什么都怪他，从坏天气到烤焦的面包莫不如此。如果你是右派，那你会把这叫作“舒默关门”——这种说法以参议院少数党领袖、来自纽约州的民主党人查克·舒默命名——并且指出，今天的民主党一直在被他们极端的“开放边境”选民基础所驱动。
文章称，民主党受困于本党的极端势力，在移民问题上尤其如此。此外，把“童年抵美者暂缓遣返”（DACA）计划作为移民政策的一部分来处理当然有道理，包括边境墙以及终止“多元化移民签证抽签”项目（即所谓“绿卡抽签”——本网注）和“移民链”政策。
用“追梦人”群体、也就是DACA计划受益者来搁置整个联邦政府的预算协议，这是一种荒唐有害的招数。
文章称，DACA计划使童年非法进入美国的大约70万移民暂时可以停留在美国。这项计划的产生基于奥巴马总统2012年签署的一项行政命令。但是，特朗普总统想要在3月份终止DACA计划，除非国会采取行动使DACA计划受益者可以留在美国。
然而，这些都解释不了周六开始的联邦政府关门的真正原因。我们之所以不得不忍受这种看来无穷无尽的一连串短期危机与权宜之计，其原因不在政治，而在结构。
文章称，政府关门事实上不是这种体制要破产的例证，而恰恰是这种体制必然会发生的情况。为什么国会不能就适当的长期预算达成一致？因为每个人都在为自己那块蛋糕争夺，蛋糕越大，争夺越激烈。
文章称，更重要的是，国会议员在为自己的政治生存而战，因为他们争夺的那块联邦蛋糕不是为了自己的选民，而是为了对他们真正重要的人：使他们能进入国会的捐赠者和利益集团。
左边通常是工会（尤其是公共部门的工会），以及它们的钱和草根组织力量；右边更多的是大企业和大捐赠者。
获得拨款让自己的赞助人高兴：这才是预算谈判游戏的本质。这就是华盛顿政治沼泽的现场。
文章称，唯一的长期答案是彻底重新思考整个联邦政府，把大部分功能转向州和地方，加强效率和问责。
从罗纳德·里根总统开始，几十年来，不断有两党政客承诺精简联邦政府及其相关部门。但这都是空谈，联邦政府越来越大，国会和官僚们的权力也越来越大。
在英国政府内部工作的亲身经验告诉我，精简臃肿政府部门的零碎行动总是会失败。官僚机构总是会赢。唯一的答案其实是——关门。
文章称，不是暂时的危机迫使的关门，而是长期的、谨慎考虑的、彻底的、完全的关闭那些可以从更接近人民的角度实施的政府功能，包括教育、医疗、住宅、社会服务、交通……也就是除国防、国务院、财政部和司法部以外的几乎所有部门。
当然，被这套腐败体制养肥的沼泽栖息者会不惜一切代价进行抵抗，以维持自己的权力和影响力。如果没有作为回报的拨款，那些游说集团出资的滑雪之旅和周末度假很快就将终止。
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