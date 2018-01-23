吸引力在减退 中国企业家不再迷信美国硅谷

美媒称，近年来，随着中国互联网行业发展壮大，中国公司的竞争力和信心都得到提升，硅谷的吸引力却在减退。
据美国《华尔街日报》网站1月19日发表的文章，上周，中国一队初创企业创始人和投资人前往硅谷取经。他们参观了特斯拉公司的一条生产线，向苹果公司高管抱怨了该公司在中国应用程序审核过程缓慢。
文章称，过去20年来，硅谷对中国科技界的影响显著。中国互联网行业以复制硅谷技术和商业模式肇始，因而诞生了中国的谷歌——百度在线网络技术公司、中国的优步——滴滴出行科技有限公司以及中国的Groupon团购网——美团点评。电商巨头阿里巴巴集团等一些中国最大互联网公司得到硅谷的投资。
不过，对于这支由18位企业家和投资人组成队伍中的大多数人（尤其是那些二三十岁的年轻人）来说，此行没有太多让他们印象深刻的事情。在这支队伍的很多人眼中，加州北部的低矮建筑相比北京和深圳耀眼的摩天大楼显得破旧。他们无法相信，自己在国内用手机为几乎各种东西付款之时，美国人还在用信用卡和现金。
他们在硅谷没有看到在中国城市无处不在的共享自行车，也不能随时在网上订外卖。进入办公大楼也不能用面部识别。
文章称，随着中国互联网行业发展壮大，中国公司的竞争力和信心都得到提升，硅谷的吸引力却在减退。
北京在线媒体初创公司量子位的创始人李根在该公司官方微信公众号中描述这次硅谷之行时写道：硅谷为师，中国亦步亦趋的时代正在加速过去。
这种感觉在整个访问期间得到强化。脸书网站的早期投资人米尔纳在餐会上告诉中方客人：中国在移动支付、电子商务和在线服务方面处于世界领先地位。米尔纳也投资了一些中国大型初创公司。
这些企业家在硅谷期间的一些会面中看到，发言人的PPT显示，中国在线送餐以及移动支付总量是美国的许多倍。这些PPT还显示，电子商务在中国零售收入中的占比超过20%，而美国的这一比例只有10%左右。
手机应用开发商深圳大宇无限科技有限公司的创始人兼首席执行官丁吉昌表示，他以前从媒体上看到过这样的中美对比，但不确定是真是假，现在明白这不是自嗨。
上周的硅谷之行由北京风投公司创新工场首席执行官、前谷歌大中华区负责人李开复带队。李开复认为，中国具备充足的人才和竞争力，能在下一个重要的科技前沿——人工智能领域与美国齐头并进。
不过，李开复认为，中国科技企业需要学习的东西还有很多，也更容易追求财务结果和上市目标。他试图让中国访问团看到硅谷更具创造性的一面，安排他们花了一下午时间在奇点大学聆听未来派创意。该智库联席创始人彼得·迪亚曼迪斯凭借其小行星采矿投资公司——行星资源公司赢得了中国访问团的喝彩。创新工场是行星资源公司的投资者之一。
虽然该访问团中为数不多的几位40岁以上创业者对硅谷的理想主义存在羡慕之情，但年纪较轻的创业者却没那么激动。
丁吉昌说：“中国像一家初创公司，而美国则像一个大型企业，中国跑得非常快，并在路上不断调整。美国跑得很稳，注重研发工作。最后谁能赢仍很难说。”
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