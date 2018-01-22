二胎政策不管用 中国面对人口迅速老龄化和劳动力短缺

英媒称，出生人口同比下降似乎表明。经济学家警告，中国面对人口迅速老龄化和劳动力短缺。
据英国《金融时报》网站1月19日报道，中国的年度出生人数出现自政府放宽独生子女政策以来的首次下降。
中国国家统计局1月18日表示，2017年中国出生人口1723万人，比上年的1786万人有所下降。
经济学家们警告称，中国的出生率下降会导致人口迅速老龄化和劳动力短缺。这将给社会服务带来更大的负担，而与此同时中国的人均收入仍低于发达国家水平，后者竭力应对生育率下降已有几十年之久。
怀默霆补充说：“中国正在经历以更发达国家为主的其他一些国家早就遇到的问题。”
报道称，到本世纪中叶前后，预计中国三分之一的人口年龄将在60岁以上。北京方面预计，中国人口将在2030年左右达到14亿的顶峰，然后逐年下降。
分析人士表示，态度的转变，比如更加重视投资于孩子的教育，正在降低中国的生育率。一些人口结构专家称，这些趋势即使在1979年实行独生子女政策之前就显而易见，这意味着人口结构的变化无论如何都会发生。
牛津大学的人口结构问题专家斯图尔特·吉特尔-巴斯滕表示：“成家和生孩子在中国是非常艰辛的事情……结婚年龄逐渐推迟了，这也会压低生育率。”
为了应对出生率下降，中国一些评论人士呼吁出台减税和补贴措施，以鼓励夫妻生育更多孩子。
报道称，实行两孩政策对中国城市居民的影响要大于对农村居民的影响。但中国城市居民倾向于少生，部分原因是他们认为抚养孩子的成本太高，而且城市里的女性受教育程度较高。
吉特尔-巴斯滕补充道：“政策变化对城市夫妇的影响超出比例，而这些人无论如何都喜欢少生。”
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