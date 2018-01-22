世界霸主也需帮手 北约五国海军助力美国远征能力

据俄罗斯《消息报》网站1月17日报道称，美国海军的全球能力使得华盛顿控制了世界大洋的大部分水域，尽管这种能力并不是无限的。不过，北约能让美国在需要的地方得到盟友的支持。《消息报》试图评估北约国家舰队在华盛顿的大规模远征——比如到中东某地——中可以提供多少帮助。
首先需要指出的是，美国海军水面舰队的整体实力特别是远征能力，超过了全世界所有其他国家。美国海军拥有9个远征打击群，能在同时出动3个打击群的情况下投送和支援8000名携带重型武器装备的海军陆战队员，或者以其他方式确保军事存在。方式之一是支持盟友的地方部队，把登陆舰当作长期存在的浮动基地，在必要时介入局势。考虑到全世界可能开展登陆行动的地区众多，美国少不了盟友的支持。
欧洲北约国家中海军实力最强的是法国，它是历史上最独立于美国的西欧国家。1艘核动力航母和3艘多功能登陆舰的存在，让法国拥有与美国一样的常备远征力量。当然，其规模与美国无法相提并论。此外，“戴高乐”号航母能否与“西北风”级两栖登陆舰同时出海也是重要问题。尽管如此，拥有独立的远征力量仍然让法国在非洲充满自信，如果有必要，也可以在遥远战区支援华盛顿。
昔日的“海洋霸主”英国能提供的帮助则少得多。如今，英国皇家舰队没有常备远征力量。唯一的直升机航母“海洋”号将在未来两个月内退役，两艘“海神之子”级登陆舰也无法确保其中1艘能在海上长期逗留。
不过，意大利海军能保持长期存在——3艘“圣乔治”级小型两栖登陆舰（每艘可搭载1个海军陆战营）可以保证在任何时候至少有1艘逗留在海上。两艘航母（“加里波底”号和“加富尔”号）也可以按计划出动1艘进行支援行动。
西班牙海军有3艘登陆舰——1艘“胡安·卡洛斯一世”号多功能登陆舰和两艘“加利西亚”级船坞登陆舰。不过，它们算不上常备力量——这些战舰的能力相差很大，不能相互代替。
最后一个能在远征军团中扮演“核心”的北约国家是荷兰。它拥有两艘船坞登陆舰（“鹿特丹”号和“约翰·德维特”号）和1艘联合支援舰（“卡雷尔·多尔曼”号）。
总的来说，欧洲盟友可以在美国的3个常备远征打击群之外，再提供3个由法国、意大利、英国、西班牙或荷兰军舰组成的打击群。从军事角度来看，这已经比全世界任何其他联盟都要厉害，包括俄罗斯与中国的假想联盟。不过，账面军事实力远远无法解决所有问题。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost