以色列取代俄进入印度军火市场:已签20亿美元大单

俄罗斯《生意人报》1月19日刊登玛丽安娜·别列尼卡娅和谢尔盖·斯特罗坎的一篇题为《以色列武器在印度赢了俄罗斯》，副题为《莫斯科的战略伙伴与华盛顿和特拉维夫结盟》的文章。
以色列总理内塔尼亚胡19日结束了对印度为期6天的访问——这是以色列领导人15年来首次访印。这次访问表明，军事技术合作是两国的关键。双方商定恢复关于向新德里提供“长钉”反坦克导弹（合同价值5亿美元）的谈判。印以靠近的背景是美以关系进入新的“蜜月期”，同时，印度成为华盛顿在亚洲的主要伙伴。
内塔尼亚胡这次访印的最后一站是商业首都孟买。在来到这个拥有亚洲历史最悠久的证券交易所的城市之前，以总理先访问了印度总理莫迪的故乡古吉拉特邦，这里被认为是印度经济改革的窗口。内塔尼亚胡决定访问的地区与它们在印度对外引资计划“印度制造”中的地位有关。
这次访问的商务日程以签署一揽子合作发展协议收官，涉及领域包括国防、能源、网络安全、影视和石油天然气。与内塔尼亚胡随行的是130名以色列重要商人组成的代表团。印度是以色列第九大贸易伙伴。以希望在未来3年内把对印出口提高25%（两国2016年贸易额约为45亿美元）。
以印关系的重点方向是军事技术合作。双方在这次访问中商定重启关于向印度提供5亿美元“长钉”反坦克导弹的谈判。这笔交易直到不久之前还前景不明。1月初，印度国防部意外宣布不签署研制国产同类导弹的合同。据悉，印度导弹的入列时间不会早于2022年，该国陆军参谋长比平·拉瓦特表示，这可能对反恐行动产生消极影响，削弱印度的国防能力。因此，印政府决定恢复谈判——这正合以色列代表团的心意。
内塔尼亚胡在访问中指出，以印在国防领域的合作不仅限于“长钉”导弹。比如，2017年，印度政府与以色列航空航天部门的代表签署了价值20亿美元的合同，内容包括提供陆军版和海军版巴拉克-8防空导弹系统，后者将安装在印度航母上。两国还举行了联合演习，开展了情报合作。
以色列总理的印度之行证明，中东和南亚这两个相邻地区的重要玩家步入新关系水平。两国的新关系始于莫迪去年对以色列的访问。他是历史上第一位访问犹太国家的印度领导人。在印度人民党2014年上台后，莫迪先生把新德里的政策重点转向中东。
最大程度地广泛吸引投资和外国新技术（包括军工领域）的做法给印度带来了以色列。近几十年来，两国尽管是优先伙伴，但关系相当拘束。
印度观察家研究基金会副总裁南丹·乌尼克里希南对《生意人报》表示：“以色列对印度很有吸引力，首先是从军事技术合作角度来说，这方面的潜力在90年代就展现出来。我们向以购买的武器要么在其他国家买不到，包括俄罗斯，要么在质量上令我们相当满意。”
直到不久之前，莫斯科与新德里的军事技术合作还进展良好：近5年来，印度从未跌出前三大俄制武器买家的行列。但情况在2017年发生变化：双方没有签署任何新合同。关于印度海军向俄罗斯租借第二艘971型“狗鱼-B”（北约代号：阿库拉）级攻击型核潜艇的谈判被搁置。研制第五代战机FGFA的项目进展不快。尽管最高层已经达成协议，但俄印目前还未能在两份重要合同上签字。一份是提供48架米-17V-5直升机，另一份是提供4-6个营的S-400远程防空导弹系统。
俄科学院远东研究所高级研究员瓦西里·卡申表示：“以色列填补了印度武器市场的空白，受到技术限制的俄罗斯和搞官僚、企图附加政治条件的美国都未能占据这些空间。比如，以色列配备红外自导系统的‘长钉’反坦克导弹在俄罗斯没有同类产品。此外，以色列在无人机领域也胜过俄罗斯，它在相关技术上是印度最大的供应商。”这位专家表示：“在某些情况下，即使俄罗斯有同类产品，印度人出于丰富供应渠道的考虑也更偏向与以色列合作。与美国人相比，以色列行事更灵活、转让技术的意愿更强。”
印度和以色列史无前例的靠近发生在以美关系进入新“蜜月期”和新德里成为华盛顿主要亚洲伙伴的背景下。乌尼克里希南对此指出，以印关系突然活跃很大程度上要感谢美国国务卿雷克斯·蒂勒森在去年10月访印期间宣布的印美新战略伙伴关系。他总结道：“在以色列充当美国主要中东盟友的同时，印度成为美国在印度-亚洲地区的主要伙伴。”
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