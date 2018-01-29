宜家创办人坎普拉德逝世 享年91岁

据外媒报道，瑞典家具龙头宜家家居（IKEA）表示，公司创办人坎普拉德（Ingvar Kamprad）于27日离世，享年91岁。宜家家居表示：“坎普拉德是20世纪最伟大的创业家之一。他在瑞典斯莫兰的家中安详离世。”
英特宜家集团（Inter IKEA）执行长暨总裁鲁夫在声明中表示，对坎普拉德的逝世深感悲痛，且将铭记他对一般大众的奉献。
宜家集团执行长暨总裁布劳汀则在声明中说：“他的成就将在今后多年受人钦佩，而他为大众创造更美好日常生活的愿景，也将持续引领、激励我们。”
据悉，坎普拉德在1926年3月30日生于瑞典南方，5岁时就懂得对邻居兜售火柴，不久后更拓展项目，卖起种子、圣诞树装饰、铅笔和圆珠笔等。
1943年时，17岁的坎普拉德创立了宜家家居。他看到一名员工为把产品装进客户汽车，先拆下桌脚，从而得到启发，意识到节省空间就代表节省成本。
从2010年开始，坎普拉德逐步出让公司掌控权给3个儿子，最终在2014年归返瑞典定居。
坎普拉德2013年时宣布，将请辞英特宜家集团董事会职位，并让他最年轻的儿子成为董事长。英特宜家集团拥有宜家品牌商标与概念。
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