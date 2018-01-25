对抗亚马逊：传美国超市集团克罗格欲与阿里巴巴合作

据美国《纽约邮报》报道，美国连锁超市集团克罗格（Kroger）可能已经找到对抗亚马逊的方法。据外媒报道，该公司正在寻求与电子商务巨头阿里巴巴展开合作。
与亚马逊类似，阿里巴巴也在采用与Amazon Go类似的技术，开设无人便利店。
多个信息来源透露，上个月在中国，克罗格集团的高管曾与阿里巴巴高层有过接触。
双方具体的讨论主题无从得知，但一份报告说，两家公司已经在在线和离线销售方面达成合作意向。
上周，中国政府发布的一份新闻报告称，“阿里巴巴已经与克罗格联手……加快在线和离线销售一体化。”
在过去的一年，由于亚马逊收购了克罗格的竞争对手全食集团，导致股价遭受重创，下降13%。
事实上，在6月15日亚马逊宣布收购高端全食食品超市两天后，克罗格股价曾暴跌26%。
迄今为止，克罗格股价尚未收复失地。华尔街一直在猜测克罗格将做出怎样的回应。
去年十一月，拥有2800家门店的克罗格公司宣布推出一个服装系列。
然后在本月早些时候，福布斯报道称，总部位于辛辛那提的连锁超市集团正在与Boxed.com商谈，后者是一家在线仓储式电商，是千禧一代眼中的好市多。
不过，与阿里巴巴合作才称得上是克罗格最大胆的行动。
“我认为这将需要两样东西，技术和资金，这些都是阿里巴巴的强项，”纽约大学市场营销学教授斯科特·加洛韦（Scott Galloway）指出，他是《亚马逊、苹果、Facebook和谷歌四巨头的隐形基因》一书的作者。
“克罗格缺乏技术。相对于亚马逊而言，也没有足够的资本，”加洛韦说。
分析人士指出，克罗格想仿效亚马逊和沃尔玛等竞争对手，卖出更多商品，并一直在努力推出自己的送货上门服务。
阿里巴巴可以为克罗格提供支付宝平台，允许客户通过App应用来付款买货，这一尝试在中国市场早已全面铺开。
另外，克罗格可以直接将客户引向阿里巴巴网站，在那里他们可以购买一般商品。
消息人士说，阿里巴巴一直在努力增加在美国市场的份额，改变小规模经营的现状，以便在全球范围内更好地与亚马逊竞争。
阿里巴巴支持的食品零售商盒马鲜生正居于这一技术的最前沿。高盛集团去年 8月的一份报告显示，盒马生鲜同时充当在线销售仓库和配送中心的角色。
阿里巴巴商店的报告称，“购物者可以从商店或通过移动App应用订购货物，在商店1.9英里以内的商品可在30分钟内送达，”
所有支付行为必须通过阿里巴巴的支付宝App应用来完成。
阿里巴巴的一位发言人告诉外媒，“阿里巴巴每天与世界各地数以百计的企业对话，旨在扩大商业关系，服务中国消费者，克罗格就是一个例子。”
克罗格拒绝置评。
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