苹果宣布涉足医疗记录领域 拟简化不同医疗信息网

通过涉足电子健康记录领域，苹果公司（Apple Inc。， AAPL）正试图解决一个困扰科技公司多年的问题：简化不同的医疗信息网，将更多数据交到消费者手中。
苹果公司周三表示，今年春季iPhone和iPad操作系统的更新将包括新的健康记录（Health Records）功能，该功能将导入和存储涵盖过敏、健康状况、免疫接种、实验室结果、药物、 医疗处理和生命体征在内的医疗信息。
有十几家医院已参与进来，包括位于巴尔的摩的Johns Hopkins Medicine，洛杉矶的Cedars-Sinai和费城的Penn Medicine。
关注微软（Microsoft Co。， MSFT）和Alphabet Inc。 （ GOOG）旗下谷歌（Google Inc。）过去几年类似努力的医生们表示，提供安全、简单的公众健康记录并不容易。
医生们称，苹果公司虽然较晚涉足医疗记录领域，但拥有其竞争对手所不具备的优势，包括得益于更综合的医院网络和更集中的医疗记录系统等。
据医疗行业分析公司KLAS Research，苹果称，美国两大病历提供商Epic Systems Corp。和Cerner Corp。已参与其中，这两家公司在病历管理市场的份额超过50%，此外还有Athenahealth Inc。 （ATHN），其市场份额近2%。
不过，PicnicHealth联合创始人Noga Leviner表示，苹果公司需要获得更多医院来共享数据，以确保其健康记录功能的价值。PicnicHealth是一家帮助患者整合医疗记录的初创公司。
苹果公司称，将不会接收任何健康记录数据。相反，用户将能够在其手机上添加健康服务提供商，将其记录从该提供商处直接导入手机。该公司表示，上述系统与其企业电子邮件使用的方式相同，即允许用户将信息从公司服务器上直接下载到手机，而不会让苹果公司看到。
用户可将其健康记录备份至iCloud，这些信息将被加密，用户只有使用密码才可查看这些数据。
苹果称，尚没有将健康记录功能货币化的计划，设计该功能的初衷是为用户提供更好的健康体验。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost