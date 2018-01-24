为响应欧盟新隐私法 Facebook将上线新隐私管理中心

本周二，Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）宣布为了响应欧盟即将于五月份生效的新隐私法规，Facebook将让其20亿用户更容易地管理自己的个人数据。
在一场位于布鲁塞尔市由Facebook举行的活动中，桑德伯格说：“我们将在全球范围内上线一个新的隐私管理中心，将关于Facebook的主要的隐私设置项都放在一起，这使得我们的用户能更容易地管理自己的个人数据。”
在欧盟，将于今年五月份实施的《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，GDPR）是自互联网诞生以来对个人隐私数据法规的最大一次修订。该条例旨在给予欧盟成员国内居民更多管理自身信息的权限，并规定了公司使用用户数据的方法。
一旦发现有公司违法此条例，该公司将被处以最高年度全球营业收入的4%或2450万美元的罚款。
桑德伯格表示：“我们Facebook向来重视隐私保护，给予用户足够的控制权和知情权。这使得我们已经满足了所有GDPR的要求，并促使我们继续加大产品研发投入，以更好地保护用户隐私。”
此次欧盟将于今年五月份发布的新的隐私保护法将影响到所有在欧盟范围内需采集大量用户数据的公司，包括科技公司、保险公司、和银行等。Facebook对于其用户数据的使用和其上网行为的追踪已经受到了来自多个欧盟数据保护部门的调查。
桑德伯格强调说，Facebook在阻止其平台被滥用这个问题上还做得不够，称将雇佣更多的员工用于数据安全管理，到今年年末将有2万名员工做这项工作。
Facebook曾因为其平台在2016年的美国总统大选期间被俄罗斯操控而饱受批评，现在Facebook正在专注于阻止假新闻在其平台上的传播。她说：“人们写那些假新闻标题以获得点击率来赚钱，所以如果我们能将这些人挡在我们的广告系统之外，阻止他们投放广告，这是我们阻击假新闻可做的事情之一。”
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