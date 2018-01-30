拆个航母有5倍收益！土拆船厂靠拆英战舰发大财

英国《每日快报》网站1月28日发表题为《土耳其拆船厂靠皇家海军战舰赚翻了》的报道称，土耳其的拆船厂正在依靠拆解皇家海军的军舰赚大钱。英国最后一艘无敌级航母“卓越”号于2014年退役，并以210万英镑的贱价甩卖给了土耳其的莱亚尔船舶回收集团。不过，拆除这艘往日的旗舰能为该公司带来超过1000万英镑的收益。
这是出售给该公司的22艘皇家海军舰艇中最新的一艘。被拆除的这些军舰为该公司带来了2.2亿英镑的收入。具有讽刺意味的是，部分军舰是作为财政整顿计划的一部分而被淘汰的，目的是削减海军预算。
“卓越”号航母产生了惊人的11854吨黑色金属（价值533万英镑）、611吨有色金属（价值160万英镑）和112吨电缆（价值390万英镑）。
虽然国防部没有披露过销售的情况，但资深消息人士昨晚透露，大部分军舰的售价不到100万英镑。
一名海军资深消息人士昨晚说：“这些船在出售时价格被低估了。承包商需要赚钱，但拆解这些船有利可图，它们是以很低的价格卖出去的。”
他说：“曾有人试图把它们卖到海外，但如果出不了手，就只能当废品卖了。很遗憾，英国关于处置危险材料的法律禁止大多数英国公司投标。这个买家显然靠废品获利颇丰。”
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