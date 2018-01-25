中国商业卫星发射“钱”景可观 两大优势让老外乐于掏腰包

美媒称，很多东西，中国都越造越好。“中国制造”的标签本身不会吸引你的目光，但它也不会像一二十年前那样让你失望。中国渴望保住世界主要经济大国的地位，眼下正在推销其首款中型商用客机。去年，中国研制了多种尖端武器。如今，在外太空领域既先进又神秘的中国正在加紧推进不逊色于其他国家的卫星项目。
美国《福布斯》网站1月22日援引中国媒体报道称，中国在1月19日利用自主研发的长征十一号运载火箭把六颗卫星送入太空。据报道，六颗卫星中的一颗属于一加拿大公司。
报道称，这家名为“开普勒通讯公司”的加拿大卫星技术公司已经成立三年，他们并非首个委托中国发射卫星的外国客户。中国的卫星项目可以追溯到1985年，已经为其他国家执行了大约30次发射任务。中国的服务对象通常是老挝等小国，那些国家的技术水平完全无法与中国相比。
新加坡拉惹勒南国际研究院高级研究员理查德·比青格说：“外国公司使用中国太空发射服务已经有很多年了。这个领域其实非常赚钱，中国一直渴望参与竞争。”
报道称，如今，中国有望在卫星发射领域赚取更多利润，超过俄罗斯、美国、法国（法国有阿丽亚娜航天公司）等竞争者。理由有以下两点。
火箭技术
据比青格介绍，中国火箭发射技术一度经受考验，但是自上世纪末以来，中国发射200多次火箭，仅有少数几次失败。中国成功将长征十一号那样的固体燃料火箭用于卫星发射，于是和阿丽亚娜公司、美国航空航天局及一些美国私营公司站在了同一起跑线。
美国史汀生中心东亚项目高级研究员孙芸（音）认为，中国现在发射卫星的费用可能低于外国竞争者。中国曾表示可以将每公斤发射成本控制在5000美元（约合3.2万人民币），这仅仅是波音公司与洛克希德－马丁公司向美国政府开出价格的零头。孙芸说：“在商用卫星发射领域，印度似乎是中国的主要竞争者。”
报道称，想知道委托发射业务有多赚钱吗？告诉你，拥有38年历史的阿丽亚娜航天公司宣称其去年营业收入达到13亿欧元（约合102亿人民币）。
加拿大开普勒通讯公司觉得中国的发射价格，以及其他许多方面都令人满意。一位公司代表在邮件采访中说：“定价很公平。我们非常赞赏中国团队的职业精神和专业技术，很高兴卫星能够安全入轨。他们是很棒的伙伴。”
卫星数据安全
报道称，有分析师介绍说，中国及其外国客户基本找到了确保卫星数据仅仅落入所有者手中的方法。若能保障数据安全，就能提高卫星发射项目的吸引力。
孙芸表示，外国卫星运营方可能还是担心中国会如何处理其在天上收集到的信息。“所有基础设施项目都一样，这取决于一个国家能否安心购买中国卫星，能否安心交由中国发射。”
据比青格介绍，运营方可以把信息储存在黑匣子里，这种权宜之计足以应对天气预报、土地测量等任务。比青格认为，如果要处理超级敏感的数据，运营方恐怕根本不会考虑中国人。
报道称，至少有一个迹象表明，中国卫星项目正在努力避免数据遭到入侵。据比青格介绍，中国希望开始制造“通用卫星”，其他国家购买后可以进行改造，满足与国家安全无关的各种用途。
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