欧洲央行转向人民币？ 美媒：认为中国会填补美国空缺

美媒称，德意志联邦银行首次宣布要把人民币纳入储备后，人民币兑美元升至两年以来的高点。
据美国石英财经网站1月16日报道，中国称要走近世界舞台中央，有很多途径来实现这一点，例如促进全球化、增加对外援助、开发先进技术。但是还有一种走近“舞台中央”的重要途径，那就是成为全球经济的中心。为此，中国正在努力做的工作之一是推进人民币国际化。
报道称，在过去70年里，美元一直是全世界的统治性货币，全球6.9万亿美元已分配外汇储备中有2/3以美元持有。2016年，人民币朝着国际化迈进了一大步，国际货币基金组织当年决定把人民币纳入特别提款权的货币篮子里，这是美元之外的另一种储备资产。
根据国际货币基金组织的最新数据，截至2017年第三季度，只有逾1%的外汇储备以人民币持有。现在，有迹象表明人民币储备的比例即将上升。
本周，德意志联邦银行首次宣布要把人民币纳入储备后，人民币兑美元升至两年以来的高点。据报道，德意志联邦银行执行委员会委员安德烈亚斯·东布雷特在香港的一次会议上说：“在欧洲看来，近些年一个引人注目的新情况是人民币在全球各金融市场上越来越国际化了。”德意志联邦银行是去年作出这一决定的，目前还没有进行任何投资，因为准备工作尚未完成。法国央行随后披露，该行已经持有部分人民币储备。
报道称，由于全球央行持有的基本全是美元储备，因此这些银行但凡转向别的货币，比如人民币，就会给美元带来不利。2017年6月，欧洲中央银行宣布，把价值5亿欧元（约合6.11亿美元）的美元储备换为人民币有价证券。虽然这个数字微不足道——欧洲中央银行共有440亿欧元的外汇储备，然而这仍然反映出中国在全球金融系统内的地位越来越高。
报道称，随着特朗普奉行“美国优先”政策，把美国推出国际舞台的聚光灯下，越来越多的人认为中国会填补这个空缺，世界金融界的看法也不例外。加利福尼亚大学伯克利分校经济学教授、全球货币体系专家巴里·艾肯格林推测，美元最终会丧失统治性地位，国际市场上会出现多种货币以比较平等的地位共存的现象。他说，将来美元将不得不跟别的货币共享统治地位，特别是人民币和欧元。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost