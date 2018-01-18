“幽灵枪支”在美国日益扩散：步枪批发价仅1300美元

据美国《华尔街日报》网站1月4日发表的题为《难觅踪迹的“幽灵枪支”兴起》的文章称，美国当局称，地下枪支制造业正在兴起，购枪者借此逃避背景调查和枪支管理。
阿克塞尔·加尔韦斯做成一桩买卖：以7500美元的价格出售5支难觅踪迹的半自动步枪。他找到了一位买家：一名重罪犯，准备把枪运到国外。现在，这名重罪犯只买管理者难以追查到踪迹的武器。
为了避免背景调查，加尔韦斯购买了步枪零件，然后在他工作的洛杉矶某机械厂组装成5支步枪。他向买家表示可以再组装100支步枪，售价为13万美元。
报道称，美国当局说，犯罪分子借助地下枪支制造业逃避背景调查，规避枪支管理。由此导致所谓“幽灵枪支”，即警方难觅踪迹的武器的交易日趋红火。
根据法庭文书，加尔韦斯的买家实际上是一名政府的线人。这位36岁的机械师在2017年11月承认犯有非法制造和买卖枪支罪。
当地警方说，自加州北部一名被法院限制令禁止持枪的男子使用自制的半自动步枪打死5人以来，幽灵枪支已成为焦点问题。还有其他枪手也使用了这类武器。2016年，巴尔的摩一名男子用自制的AR-15步枪朝警察开枪；2013年，圣莫尼卡枪手约翰·扎瓦赫里在疯狂射击中使用一把幽灵枪支打死5人。
报道称，美国究竟有多少这类武器，目前尚不清楚。由于这类枪支没有编号，酒精、烟草、火器和爆炸物管理局难以追踪。编号和枪支注册制度在警方和政府调查行动中起着关键作用，警官可以凭借编号追踪武器的渊源和持有者情况。
幽灵枪支看来在加利福尼亚州尤为盛行。加州对攻击性武器实行限制，所以很难像其他州那样轻易买到枪支。但是，其他州也在刑事调查中查获过幽灵枪支，包括亚利桑那州、马里兰州、纽约州和得克萨斯州。
2017年8月29日，酒精、烟草、火器和爆炸物管理局在其位于加州格伦代尔的办事处展出了自制步枪，也叫“幽灵枪支”。执法官员说交易这类难觅踪迹的枪支的黑市越来越严重。
酒精、烟草、火器和爆炸物管理局常驻加州萨克拉门托办事处的负责人格雷厄姆·巴洛说这种武器“在我负责的区域是个严重问题”。
他说，在2017年，萨克拉门托办事处人员没收或以便衣身份购买了大约250支幽灵枪支。虽然找不到前几年的数据，但是巴洛指出萨克拉门托办事处突击搜查的次数在增加。酒精、烟草、火器和爆炸物管理局并不跟踪全国范围的幽灵枪支没收情况。
巴洛说：“它出自一小批涉足枪支文化的特定人群，他们自制自用。现在，自制枪支已如此常见，以至于我们可以从街头未成年人团伙成员手中买到。”
报道称，制造幽灵枪支的基础是“未完工的机匣”，即安装发射机关的金属或聚合物零件。这类零件在网上可以无需背景调查就能买到，因为酒精、烟草、火器和爆炸物管理局未将此部件列为火器。
买家可用钻床或计算机化金属切割机完成机匣制作，然后加上剩余零部件，所有零件都可以从网上买到。有些枪支零件还能用3D打印机制作。
报道称，美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局将制作完工的机匣列为火器。
处理过几起幽灵枪支案的一名萨克拉门托联邦检察官贾斯廷·李说：“联邦法律有漏洞，使得个人可以钻空子制作火器。”
洛杉矶机械师加尔韦斯现在面临10年联邦监禁。他的律师劳伦斯·施特劳斯说他的当事人根本不是非法枪支走私者，他“不过是为了想办法多赚点钱”。
巴洛认为，网上零售商和视频网站的讲解视频也助长了幽灵枪支盛行。他说非法枪支交易者可以花700美元左右买到零部件，花几个小时组装成AR-15式步枪，然后拿到街上以1000至2000美元的价格卖掉。
巴洛领导的小组2017年初在加利福尼亚州埃尔克格罗夫抓获一人，此人承认2015年半年期间内以264500美元销售了92支AR-15式步枪、5支手枪和88枚消音器，上述枪支全都没有编号。
报道称，销售未完工机匣的公司以及提倡枪支权益的组织认为执法担忧被过度夸大了。制造并网上销售未完工机匣的某公司总裁蒂尔登·史密斯说，制作这类枪支的人通常都是业余爱好者，只是“想用自己的双手制造东西”。史密斯说：“犯罪分子有更容易的办法（搞到枪支）。”
不信任向政府报备登记枪支的枪支持有者同时也是顾客。销售手枪配套元件、未完工机匣及其他零部件的幽灵枪支网站的口号就是“不编号，不注册”。运营这家网站的公司总裁凯尔·马丁说，顾客“希望享受作为美国公民的完全自由”。
新兴的幽灵枪支市场已经吸引了主张控枪团体和州议员的密切关注。马丁的公司最近被吉福兹防止枪支暴力法律中心盯上。这家非盈利机构向网站主办者发函，以涉嫌违反服务条例要求公司关闭幽灵枪支网站。马丁否认了这一指控。
2016年，加州议会通过一项议案，将未完工机匣定义为火器，要求购买时进行背景调查。州长杰里·布朗否决了议案，称议案措辞含糊，可能产生意外后果。但是，他签署了另一项法律，加州也因此成为第一个要求持有未编号火器者在2019年之前必须完成申报的州。全国步枪协会反对这项立法。
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