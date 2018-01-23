日美就军机安全打口水仗 日称事故增多美称趋于减少

日本《每日新闻》1月22日发表了题为《美国军机在日故障事故倍增》的报道。
日本防卫省调查发现，隶属驻日美军的直升机和固定翼军机2017年发生事故或故障25起，是前一年（11起）的两倍以上。今年已至少发生两起紧急降落的情况。美军官员称事故趋于减少，但显然美国方面认识不足。
去年10月，美海军陆战队CH-53E重型运输直升机紧急降落在冲绳县的民用土地上并起火。MV-22“鱼鹰”运输机紧急着陆的情况也多次发生。今年1月6日和8日已发生两起直升机紧急降落的情况。
日本防卫相小野寺五典9日与美国太平洋司令部司令哈里斯在夏威夷举行会谈之际表示：“自从去年以来，美军飞机多次发生事故。为了当地居民的安全，请进行安全航行。”对此，哈里斯反驳道：“事故正趋于减少。2016年曾发生30多起事故，2017年发生事故23至25起。事故的减少证明美军是遵循安全第一原则的。”
在哈里斯作出这一表态后，日本防卫省进行了调查。哈里斯引用的统计数据来源不明确，也可能是将整个太平洋司令部和小规模事故包括在内。美国方面并未对日本防卫省的询问作出回答。
美国传统基金会2017年10月发表报告，对美国海军陆战队等事故多发的原因进行了分析，指出削减预算造成了影响。报告称，工人和零件不足导致维修不及时，截至2016年底只有41%的军机可以飞行。报告还指出，持续使用老旧机型，飞行员训练长期不足，导致事故风险增大。也有人对美军内部纪律涣散感到担忧。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost