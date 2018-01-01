出门被困在雨中怎么办？新加坡理工学院学生再出新招

如果你不巧在三巴旺被大雨困住，完全不用担心 ，向你附近的雨伞共享点就把雨伞就好了。
三巴旺集选区议员许文远、王乙康，和林伟杰于星期六（12月30日）正式推行了Sharella共享雨伞计划。
在这个免费项目下，居民可以从三巴旺的17个共享雨伞放置点借伞，林伟杰医生的Facebook页面上说。
雨伞放置点位于没有庇护的交通路口的两端。需要雨伞的居民可以直接从支架上取一把伞，撑着伞过马路，然后在归还到对面的支架上。
今年7月，委员会第一次试推Sharella计划，在两个雨伞支架上摆放了20把共享雨伞。
这项计划是在今年3月，从一群共和理工学院学生的毕业专题作业中诞生的。
副指导员Joshua Hong说：“我们可以看到三巴旺正在大范围推行这个项目。这个想法简单、低成本，还很有意义。”“它代表着新加坡已经达到了高度文明，懂得分享的社会水平。”
他说，目前为止并没有借伞不还的情况出现。
“通常（如果雨伞丢失），是因为人们可能把它们带回家了，它们一般过几天就会重新出现。”
目前，已有约680个雨伞被放置在三巴旺地铁站附近。
雨伞费用由相关社区俱乐部支付，Joshua Hong说，但也鼓励人们通过把伞留在伞架上的方式捐献。
目前，只有三巴旺和坎贝拉的公民参与到Sharella的计划中，但共和理工表示欢迎任何想要采用该方案的社区。
“我们认为这是一个以社区为基础的项目，我们希望看到它扩大。”Hong先生说。
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