开展多项活动：2019纪念新加坡开埠200周年

对一个国家的国民来说，不仅要准备迎接未来的挑战，同时也要了解国家的历史，了解建立初期时人们的奋斗。
这正是新加坡在2019年—新加坡开埠200周年的目标：为国人打开历史之窗，让人们了解是什么成就了现代的新加坡。资深历史学家Tan Tai Yong在上周的新闻发布会上说。
为了纪念莱佛士自1819年登陆新加坡至2019年的200年纪念日，新加坡在2017年第四季度成立新加坡开埠两百年工作组，同时还有16名成员的顾问团。
新加坡总理李显龙在新年祝语里表示，200周年是一个“重要的里程碑”。莱佛士把新加坡领向了一个完全不同的轨道，让新加坡一步步成为拥有自由港口的现代化都市。
李总理说，虽然这个过程并不是“直线提升” – 其中有许多混乱和破坏发生，有战争也有和平；有经济衰退也有繁荣 – 新加坡“最终挺了过来，成为一个独立的国家。”
为了准备这次纪念活动，60多个团体，包括文化和宗教组织、学校团体都会参与编织共同的历史故事。 公众也可以通过这些团体参与其中。同时，博物馆展出或文化机构等活动也会计划推出。
这个由内阁大臣Josephine Teo 和Desmond Lee监督的200周年纪念活动，也将包括新加坡的一系列年度盛典，包括国庆阅兵典礼。
组织者将这次纪念活动的标题取为“从新加坡到新加坡人”，并细阅早至1299年的事件，当新加坡的第一个领袖Sang Nila Utama的到来。
他们也会描绘新加坡到独立，到发展成一个拥有“新加坡DNA”的国家的成长历史。
这次纪念会看向所有方面，包括不愉快的事件，比如暴动、贫困和叛乱等。
同样是耶鲁-NUS大学教授的Tan教授强调，200周年纪念与其说是“一个值得庆祝的日子”，更是对“我们的成就如何而来，我们已经走了多远，这对我们的未来有怎样意义和我们怎样进步”的反省与思考。
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