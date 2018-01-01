跨年时刻 新加坡进入暴力袭击高度戒备

回教恐惧在世界多个地区都“日益严重”。新加坡内政部长尚穆根说，这是不可接受的，它会增加暴力发生的风险 – 不仅让恐怖分子以伊斯兰教名义杀戮，还让企图攻击回教徒的人有机可乘。
“在许多国家，我们都能在选举中看到，提倡这种思想的党派 – 赢得大量选票 – 很明显这对民众有这巨大影响。亚洲也有这种情况。”尚穆根告诉记者。
“我已经对这种现象担忧了一段时间，但是我认为现在更加严重。”
尚穆根注意到，回教恐惧的形成是因为对回教本质的深深的误会。此外， 新闻中对回教极端分子和恐怖分子袭击也为全世界的回教徒创造了一个“非常、非常错误”的形象。
“当然，穆斯林恐怖分子是存在的，他们不可原谅。但是真的，他们只占少数。实话说，每个宗教都会有这种人存在。”尚穆根说，“我们也应该记住，大多数受害者其实是回教徒本身。无辜的男人、女人和儿童。”
新加坡必须全力阻止回教恐惧侵袭我们的国家，并呼吁各宗教之间和谐共处。内政部长表示。
尚穆根还指出，对于耶路撒冷地位问题，新加坡已经清楚地表明了自己的立场。“我们相信以色列和巴勒斯坦都对耶路撒冷有合法权利，这需要被列入两国方案的协商之中。”尚穆根告诉记者。
因为暴力袭击的潜在威胁， 在新加坡欢庆跨年的同时，国家也进入了“高度戒备”状态，当局正严肃地进行安保工作。
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