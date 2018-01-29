澳学者认为：中国主导世界秩序没什么可怕

美国《华盛顿邮报》网站1月25日刊载澳大利亚悉尼大学社会学家萨尔瓦托雷·巴博恩斯题为《美国对以中国为中心的世界没什么可怕的》的文章称，中国有潜力营造一种以自身为中心的新世界秩序。如果中国的千禧一代和美国的千禧一代有任何相似之处，那他们可能更看重进入苹果应用商店的权利，而不是渴望地缘政治主导地位。如果是这样，那么无论现在还是将来，世界都几乎不用害怕一个以中国为中心的世界秩序。
文章称，经过40年的经济改革和民族复兴，中国仍然起起伏伏。仅仅数年前还告急的经济增长在2017年回升到原先状态，全年国内生产总值（GDP）增速达到6.9%，超过了所有预期。与此同时，中国人民解放军正在变得越来越先进，中国海军也举行了首艘国产航母的下水仪式。中国“一带一路”倡议吸引了来自世界各地的伙伴，包括英国甚至加拿大等长期美国盟友。
文章称，就在不久前，美国还是世界上无可争议的领袖。根据美国国防部长马蒂斯最近发布的新版美国国防战略报告，现在我们据信已经进入了另一个“大国”对抗时期，俄罗斯和中国取代了上世纪90年代那些可信度并不是很高的棘手难题——欧洲和日本。
文章称，没有经济前景、没有新鲜想法、GDP和防务开支不到美国十二分之一的俄罗斯，确实可以被美国的全球战略家所忽视。中国则是另一回事。
文章称，中国承诺要“构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体”。而实现这一点的方式是，建立各国“平等相待”的伙伴关系。这代表着不让美国在所有事情上都说了算。中国或许是世界上唯一可以令人信服地坚持与美国保持主权平等，并在全球范围内坚持这一点的国家。
文章称，与俄罗斯形成鲜明对比的是，中国已经与以美国为中心的经济、教育和技术网络深深融为一体。21世纪的关键数字价值链把加利福尼亚州硅谷的科技巨头和风险投资者与位于中国深圳等地的低工资装配工人和高利润创新者连接起来：这二者的结合产物被称为“Calichina”（由加州的英文“California”和中国的英文“China”两个单词合成）。中国并没有在和美国竞争技术领导权。中国希望分享这一领导权。
文章称，像阎学通、秦亚青和赵汀阳等中国国际事务专家认为，中国将引领世界走向一种更合乎道德、更人性化的全球秩序。
文章认为，中国有潜力营造一种以自身为中心的新世界秩序，这一论点是基于如下假设，即中国将在未来一两代人的时间内继续快速增长。如果中国的千禧一代和美国的千禧一代有任何相似之处，那他们可能更看重进入苹果应用商店的权利，而不是渴望地缘政治主导地位。如果是这样，那么无论现在还是将来，世界都几乎不用害怕一个以中国为中心的世界秩序。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost